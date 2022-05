Az önkormányzat idén is felmérte a lakosság véleményét a buszközlekedéssel kapcsolatban. A válaszadók többsége elégedett a szolgáltatással, de két témában az elégedetlenek száma került többségbe. A kitöltött online kérdőívek összesítését a képviselő-testület tagjai és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Dél-alföldi Közlekedésszervező Iroda is megkapják.

Az idén összesen harmincan válaszoltak a kérdésekre. A legnagyobb érdeklődés és így egyben a legtöbb reakció a menetrend szerinti járatok gyakoriságával, a megállóhelyekkel, az utazási kényelemmel, a buszok tisztaságával kapcsolatban volt tapasztalható. Mindkét esetben többen voltak az elégedetlenek.

A legtöbb bosszúságot a reggeli és délutáni buszok zsúfoltsága okozza, ezek miatt érzik magukat a legkényelmetlenebbül az utasok. Érkeztek panaszok a buszok tisztaságával kapcsolatban is, de sok esetben ez a probléma az öreg buszok elhasználtságával kapcsolatos. A buszsofőrök udvariassága, segítőkészsége a többség számára elfogadható. Az átszállási lehetőségekkel is az utazó-válaszadók nagy része elégedett. Az utaskiszolgálás, az információadás is pozitív visszajelzéseket kapott. Körülbelül a válaszadók fele javasolna változtatásokat a menetrendben, főleg a legzsúfoltabb reggeli járatokkal kapcsolatban érkeztek észrevételek.