A Szegedi Judo SE edzője, Bacsa Gábor a magyar fővárosban megrendezett Budapest-kupán vehette át a Magyar Judo Szövetség országos dankollégiuma által adományozott 3. dan fokozatot. A Délmagyarországi Regionális Judo Szövetség ajánlása révén került a kiváló szakember a jelöltek közé, és végül a dankollégium az év elején bírálta el, majd hagyta jóvá az elismerést. Bacsa Gábor 1985-ben kezdett el edzősködni. A számos országos bajnoka közül korosztályos válogatott lett Tóth Ferenc, Neu László, Polyák Péter, illetve Neu Gábor, aki a legsikeresebb tanítvány volt a 2003-as universiadén elért harmadik helyével, valamint a 2001-es U23-as Európa-bajnoki címével, mindkét érmet a 66 kilogrammos súlycsoportban érte el. Neu Gábor és Polyák Péter jelenleg is a cselgáncssportban dolgoznak: előbbi a magyar szövetség igazolási és átigazolási bizottságának a tagja, korábban volt a magyar juniorválogatott keretedzője is, míg utóbbi a Szegedi Judo SE elnöke, egyben edzője is.