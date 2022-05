Lengyel Vivien, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium 15 éves tanulója nyerte meg a megyei rendőr-főkapitányság filmkészítő versenyét. A „Lehetek én is! Lehetsz te is... áldozat!” mottóval a főkapitányság bűnmegelőzési osztálya hirdetett filmkészítő pályázatot a középiskolás diákok részére. Az volt ezzel a céljuk, hogy a tinédzserek megmutathassák, hogy mit gondolnak az őket is érintő online bántalmazásról, hogyan látják az áldozattá és bántalmazóvá válás folyamatát, valamint a megelőzés lehetőségeit – írta a police.hu.

Az online bántalmazás Ma­­gyarországon is komoly probléma. A válaszadó gyerekek 60 százalékát csúfolták már az interneten, a megkérdezett lányok 55 százaléka pedig zaklatást is tapasztalt az online térben, míg a fiúk esetében ez az arány 27 százalék volt – derült ki abból a felmérésből, amit az UNICEF Magyarország és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány készített még 2020-ban. A megkérdezett gyerekek 67 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az iskolai bántalmazás a rosszabb, míg 33 százalékuk az internetes verziót tartja veszélyesebbnek.