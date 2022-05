Izgalmakkal teli mérkőzésen, kétgólos hátrányból gyűjtötte be a három pontot a Makó az ESMTK vendégeként a labdarúgó NB III. 36. fordulójában. A szünetben még 3–1 állt az eredményjelzőn, de fordítottak 4–3-ra.

Villámgyorsan, már a negyedik percben előnybe került a fővárosban a Makó egy öngólt követően. Sokáig viszont nem örülhettek, mivel Zámbori tizenhatoson belüli szabálytalanságát követően Molnár egyenlített tizenegyesből a tizenegyedik minutumban.

A hőség eredményezte ivószünetet követően az első félidő második fele a hazaiaké volt. Domináltak, majd kétszer is betaláltak, így 3–1-gyel mehettek a szünetre a csapatok. Siha Zsolt négy cserével igyekezte felfrissíteni övéit, amely annyira parádésra sikeredett, hogy az 54. percben már 4–3-ra a makóiak vezettek.

Előbb Major beadását fejezte be góllal Rabecz, majd Rózsahegyi gyönyörű kereszt- labdáját Major tette középre, amit Popgeorgiev lőtt a rövid sarokba. A végeredményt jelentő találatot az 54. percben Sirokmán fejelte be Major szögletét követően. Ezután is több helyzetet kialakítottak a vendégek, de Bordás is védett egyszer bravúrral. Nyolcadik találat már nem született, vasárnap 17 órakor a Gerjent fogadják Magyar Györgyék.

Siha Zsolt: – Az első félidőnk elég gyatrára sikeredett, viszont amit a második félidőben produkáltunk, arra joggal lehetünk büszkék. Nyolc perc alatt szereztünk három gólt, ami nem mindennapi teljesítmény! Összességében teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.

ESMTK–Makó FC 3–4 (3–1)

Labdarúgás, NB III., Közép csoport, 36. forduló. Budapest, ESMTK stadion. Vezette: Tóth Tamás (Szabó F., Molnár L.). ESMTK: Jeszenszky – Dankó, Soós, Slezák, Lázár, Horváth L., Fekete (Horváth R., 76.), Molnár R., Molnár J., Gábor (Szűcs, 76.), Lucz. Edző: Turi Zoltán. Makó: Bordás – Belanka (Rózsahegyi, a szünetben), Tamaskó (Varga R., 75.), Juhász J., Dóra D., Popgeorgiev, Zámbori D., Magyar Gy. (Major E., a szünetben), Széll K. (Rabecz, a szünetben), Pócs T., Nikics (Sirokmán, a szünetben). Edző: Siha Zsolt. Gólszerzők: Molnár J. (11. –11-esből), Horváth L. (29.), Gábor (36.), ill. Lucz (4. – öngól), Rabecz (47.), Popgeorgiev (51.), Sirokmán (54.).