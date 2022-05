Ismét kerámiákat, régi konyhai eszközöket, ruhadarabokat, fo­­tográfiákat, festményeket, nagyszülők és dédszülők mindennapi tárgyait várják a következő Tabán kincsei kiállításra, amelyet május 25-től 27-ig állítanak majd ki a városrész olvasókörében.

Olyan vásárhelyi jel­­legzetességeket várnak, amelyek eleink szokásairól mesélnek, egykor meghatározták az itt élők mindennapjait. Ez lehet egy demizson, citera, szilvalekváros edény, tejescsupor, netán régi kerékpár, rokka, utazóláda, bőrönd vagy kalap. Egy korábbi gyűjtésen például számtalan régi szódásszifon érkezett, Szarvas József hajdani műterméből fotográfiák, műtermi eszközök, de vittek imakönyvet, illetve nádból gyártott csigatészta-­készítő készletet. Sok egyéb mellett egy régi vetítőgépet, illetve a víztoronyból készített fotósorozatot is bemutattak a 2019-ben szervezett kiállításon. Utóbbi Hegyi Endre fényképész munkája.

A kiállításra szánt tárgyakat nem gyűjtik be előre, levélben várják a jelentkezéseket május 22-ig a [email protected], illetve a [email protected] e-mail-címeken. A szervezők nem egyedül rendezik be a kiállítást, a tárgyi emlékek felajánlóit is szívesen bevonják a feladatba.