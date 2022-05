Ebben a szezonban utoljára rendeznek hétközi fordulót a labdarúgó NB III. Közép csoportjában: a továbbra is a dobogóért küzdő Makó FC vendégként, míg a Hódmezővásárhelyi FC hazai pályán játszik a 34. fordulóban, mindkét csapat meccse ma 17 órakor kezdődik.A makóiak legutóbbi sikerükkel egálra hozták az idegenbeli és a hazai mérlegüket, hiszen otthonukban és attól távol is 31–31 szerzett pontnál járnak jelenleg. Nem lehet viszont ott a társakkal már a mai, Budapest Honvéd II. elleni idegenbeli meccsen sem Babolek Zoltán, a csapatkapitány ugyanis súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Dabas elleni, egy–nullra megnyert meccsen. Két olyan csapat találkozik Kis­­pesten, amely egyaránt ve­retlen maradt az utóbbi négy fordulóban, a Makónak pedig van is miért visszavágnia a mai meccsen, hiszen az ősszel hazai pályán kapott ki a Honvéd II.-től.



Itthon javíthat a Hódmezővásárhelyi FC, amely a kiesés elől menekülő Rákosmente FC-t fogadja. A vásárhelyiek ellenfele jelenleg az utolsó előtti helyen áll a bajnokságban, és matematikailag csak akkor marad esélyük a bennmaradásra, ha nyerni tudnak ma Vásárhelyen. Koncz Zsolt csapata legutóbb ugyan vezetett az MTK Budapest II. ellen, ám végül pont nélkül maradt, és erre a meccsre elveszítette a kiállított Asztalos Dávidot is, ettől függetlenül azonban esélyesként várhatja a meccset.



Az NB III. Közép csoport állása