Az adatRADAR szerint a vásárhelyi önkormányzat az elmúlt években közel 50 ingatlant adott el, mocsarat, vízállást, legelőt, lakást, házat, üres telket és ipartelepet is. A legolcsóbb ingatlan 84 ezer, a legdrágább 136,2 millió forintért talált vevőre, akik többsége magánszemély, helyi vagy környékbeli cég volt.

A csütörtöki közgyűlésen is előkerült a téma, két napirend kapcsán is, a jogi iroda beszámolójában, illetve egy újabb ingatlan értékesítésre való kijelölésekor. 2021-ben közel 14 hektárnyi ipari parki ingatlant értékesítettek, bruttó 268 058 000 Ft-ért. 18 egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlant is értékesítettek 56 856 180 Ft-ért, 2 ingatlan esetében pedig az önkormányzat élt vételi jogával, összesen 21 millió forint értékben.

A közgyűlés egyik napirendi pontjában a mártélyi üdülőterület 653 négyzetméteres, kivett, beépítetlen és beépíthetetlen területének eladhatóságáról döntöttek, amit megszavazott a testület. Horváth Zoltán képviselő azt kérte, mivel a sajtó is foglalkozott a napokban a város ingatlanértékesítéseivel, érdemes lenne áttekinteni az ide vonatkozó rendeletet és belevenni, hogy miután az árajánlatok beérkeztek, a közgyűlés döntsön a kérdésben. A transzparencia jegyében tegyék közzé az eladásokat a helyi újságban. Márki-Zay Péter válaszában úgy érvelt, minden esetben a legmagasabb ajánlatot tevőnek adták el az ingatlanokat.