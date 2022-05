Rovatunkban az elmúlt forduló legjobb Csongrád-Csanád megyei góllövőjét mutatjuk be. Választásunk ezúttal a Mórahalomban éppen a születésnapján mesterhármasig jutó Baji Re­nátóra esett, ő lett a forduló gólvadásza.

Egy sérülésből tértem vissza, és nagyon hiányzott már a foci, hogy pályára léphessek. Nekem ez csak a harmadik meccsem volt a tavaszi szezonban. Az edzéseken részt vettem, de meccset játszani nagyon más. A születésnapom csak dobott egy lapáttal a motivációmon – mondta az immáron 33 éves csatár annak kapcsán, hogy a Makó II. elleni 6–1-es győzelem éppen a születésnapján történt.

Az első kettő egyaránt egy szöglet után volt, az elsőt fejjel szereztem, a másodiknál egy picit laposabb volt a beadás, azt jobbal rúgtam a kapuba. A harmadik gólomnál egy beadást kapásból, ballal lőttem a felső sarokba. Az első félidőben nem mi alakítottuk ki a helyzeteket, szinte helyzet nélkül rúgtunk három gólt – idézte fel a klasszikus mesterhármast szerző Baji Renátó.

A Mórahalom ezzel feljött a hatodik helyre a megyei I. osztályban.

Szerettünk volna az első ötben végezni, most az a célunk, hogy a hatodik helyet megszerezzük. Nem voltak mentálisan problémáim, sérült sem voltam. Már a múlt heti, Dorozsma elleni győztes gólom is sokat jelentett, de ez a mesterhármas is sokat segített. Az Apátfalva ellen egy kötelező győzelem vár ránk, az SZVSE ellen pedig mindent megteszünk a hatodik helyért. Edzősködöm a klub utánpótlásában, így a jövőben szeretnék példát mutatni a fiataloknak azzal is, hogy jól teljesítek, próbálok példamutatóan viselkedni a pályán, hogy ezt lássák tőlem – zárta a mórahalmiak csatára.