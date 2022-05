A nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete május 5-én, csütörtökön tartja soron következő ülését a Faluház dísztermében. A szo­­kásostól eltérő időpontnak az az oka, hogy több beérkező árajánlatról is döntenek majd a képviselők, mert a nyertes pályázatoknak köszönhetően ajánlatokat kért be a polgármesteri hivatal. Döntés születhet a Benke Gedeon utca felújítását végző cégről, az 1+1 útépítési program aszfaltozási munkáinak kivitelezőjéről, valamint a településüzemeltetési központ eszközbeszerzéseiről is, ahol többek között egy traktor és egy pótkocsi megvásárlására kerülhet sor, ha kiválasztják a nyertes szállítót.

A délután öt órakor kezdődő ülésen a képviselők foglalkoznak még a falunapi rendezvények előkészületeivel, és a tervek szerint két beszámolót is meghallgatnak. A Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet tevékenységéről szóló anyagok kerülnek a testület elé. Ezen az ülésen fogadják el várhatóan az éves belső ellen­őrzési jelentést is.

Tanács Gábor polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására és a 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására a májusi ülésen kerül majd sor. Az ülés most is nyilvános.