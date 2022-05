Szabadka egyik legnépszerűbb, festői szépségű idegenforgalmi látványossága ingyenesen látogatható május 14-én 18-tól 23 óráig.

A szabadkai zsinagóga megnyitja kapuit ezen a szombat estén, és az impozáns szecessziós épület látványát zenei élménnyel is fokozzák. Este 8 órától a Jazz in the Park elnevezésű koncerten jazz sztenderdeket hallhat a közönség.

A kívül-belül gyönyörűen felújított zsinagóga Szegedtől körülbelül 40 kilométerre található, tehát nem kell órákat utazni egy feledhetetlen programért.