Folytatná a művelődési ház és környéke rendbetételét a Gregus Máté Bio Kertbarát és Faluszépítő Egyesület. A szervezet tavaly sikeresen pályázott a Magyar falu program Falusi civil alap pályázatára. A projektben a Murgács Kálmán Művelődési Ház mögötti fás terület közösségi terében lévő garázst alakították át részben férfi és női mosdóvá, külön bejárattal az épület oldalában. A volt garázs nagyobb részében pedig mosogatóhelyiség is helyet kapott, így a közös sütések, fűzések után az edények elmosogatása is helyben biztosítható. A külön bejáratú mosdóhoz térköves járdát is építettek. Az épület előtti töredezett betonburkolat is megújult – adta hírül a Kutasi Hírek önkormányzati lap.

Új nyílászárókkal is ellátják az épületet, amelynek a homlokzata is megújul. A beruházásra 5 847 681 forintot nyertek, ami teljes mértékben fedezi a költségeket.

Az egyesület ugyanakkor idén is pályázott ugyanezen programban a közösségi tér fejlesztésének második ütemére. Maximum 7 millió forintot lehet nyerni. A civil szervezet 72 méter hosszan új kerítést építene. Új térvilágítást is terveznek, valamint térkövezést. Ezen a pályázaton összesen 6 562 024 forint támogatást remélnek.