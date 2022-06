Egyedülálló nagyzenekari koncertet ad a Szegedről indult CityRocks Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten augusztus 6-án – tájékoztattak a szervezők közleményben. Az egyedi, háromszintes színpadrendszeren 150 rockzenész mellett taiko dobosok és fúvósok ját­szanak majd többek között Bikini-, Billy Idol-, Black Sabbath-, Depeche Mode-, Fish!-, Metallica-, Nirvana-, Ocho Ma­­cho-, Pink Floyd-, Queen-, Re­­public-, Tankcsapda-slágere­ket egy gyermekkórus közreműködésével Közép-Európa legnagyobb rockzenekarában.

A koncerttel párhuzamosan egy háromnapos zenésztábort is tartanak. Augusztus 5-én a Szalki-szigeti kemping kis­színpada több zenekarnak, jam sessionöknek ad helyet, de lesz némafilmvetítés is élőzongora- és dobkísérettel.

Augusztus 6-án a nagyszínpadon a szegedi The Best Of Mode fellépése után este fél kilenckor kezdődik a nagyzenekari, kétórás koncert, majd azt követően a Hollywood Rose lép színpadra. Augusztus 7-én délután pedig 40-50 zenész részvételével egy rockkamion járja Dunaújváros utcáit.

A szervezők arról is tájékoztattak, hogy CityRocks dunaújvárosi eseményeire a belépés díjtalan.