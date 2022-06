Immáron ötödik alkalommal rendezik meg a KÉSZ Jótékonysági Véradókupát az SZVSE műfüves pályáin, amelyen a résztvevők az országos vérellátó szolgálatot támogatják a nevezési díjuk megfizetésével. A szervezők egyúttal arra buzdítanak minden jelentkezőt, hogy a kupa előtt látogasson el a Szegedi Regionális Vérellátó központba vért adni, hiszen ezzel életeket lehet megmenteni.

A tornára (amelyen bárki, megkötés nélkül szerepelhet) összesen 24 csapat nevezett, az indulókat így nyolc darab hármas csoportba osztották, majd a kétszer 12 perces csoportmeccsek (csak odavágók) után várhatóan 15 órakor kezdődnek a negyeddöntők, ahová a csoportok első két helyezettjei jutnak tovább.

Az egyenes kieséses szakaszban amennyiben döntetlennel zárulna egy mérkőzés, úgy három-három büntető dönt majd a továbbjutó sorsáról. Az eseményen átadják a városi kispályás bajnokság díjait is a csapatoknak, és várhatóan 19 óra körül rendezik meg a helyosztókat, azaz a bronzmeccset és a döntőt. A résztvevők a teqballasztalokat is kipróbálhatják.

Az V. KÉSZ Jótékonysági Véradókupa csoportbeosztása, A csoport: Kaland BT, Papírforma FC, Old Boys I. B csoport: Nabukodonozor, Újváros-Babszem, All4One. C csoport: UtolShow FC, Ópusztaszer SE, Sárga mezesek. D csoport: Cigubigu FC, Focé, Kispad legjobbjai. E csoport: Platán SE, HQ Team, Flegmatico. F csoport: B-oldal, Old Boys II., Bajnokok. G csoport: Filius Dei, Duranda FC, Nbkdnzr. H csoport: Trollfoci, Kokszos Vízilovak, Beugrók.