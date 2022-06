Rövidhírek 2 órája

Szegeden is sokkolhatnak

Folyamatosan képzik a rend­őröket az újonnan rendszerbe állított Taser elektromos sokkoló használatára. Az oktatást és az azt követő vizsgát teljesítők már közterületen is hordhatják, és akár alkalmazhatják is az eszközt, amit a szegedi rendőrök is megkapnak.

Sokáig nem használhattak sokkolót a rendőrök, a jogszabály már jó ideje kész, így egyre többük használhatja a kényszerítő eszközt. A felkészítés kétnapos. Az első találkozáskor az elméleti ismereteket vesszük át, míg a másodikon a gyakorlati alkalmazást, az eszköz kezelését és a megelőző intézkedéseket oktatjuk – fogalmazott korábban a Zsaru magazinnak Porgányi Péter kiképzésvezető. A sokkoló a rendőrségről szóló törvény szerint a kényszerítő eszközök csoportjába tartozik. Közöttük létezik egy hierarchia, az eszközöket a legenyhébbtől egészen a lőfegyverekig sorolják be. Információink szerint már szegedi rendőrök is voltak a képzésen, így rövidesen náluk is megjelenhet a sokkoló, ami valóban nem játék. Éppen ezért csak olyan test­­részt érhet, ami nem számít veszélyes zónának. Ebből adódóan fejre, nyakra és mellkasra nem célozhatnak. Az eszköz egy patron elsütésével két szondát lő ki egyszerre, az egyiknél a javasolt terület a mellkas aljától lefelé kell legyen, míg a másik a comb környékén csapódhat be. Hangsúlyozzák: ez nem halálos fegyver, már abból adódóan sem, hogy kinézetével ellentétben nem is fegyver. A kis lándzsahegy 11 milliméter mélyen hatol keresztül a ruhán, majd úgy éri el az emberi testet. Az eszközt arra találták ki, hogy a rendőri in­tézkedéssel szembeni ellenszegülést vagy az esetleges támadást megtörje. A rendőrök szerint arra mindenképp figyelni kell, hogy akivel szemben Tasert alkalmaznak, biztosan nem marad majd állva. Fokozatosan a földre fog rogyni, tehát olyan helyen, ahol magasból le-, ki-, esetleg valaminek nekieshet, illetve rádőlhet valamire, ott kerülni kell a sokkoló alkalmazását.

