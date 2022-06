Láncátadó ünnepséget tartott a napokban a Rotary Klub Szeged Dóm a Szálka Halászcsárda és Rendezvényházban. Az eseményen a leköszönő el­­nök, Markó László évértékelő beszéde után jelképesen átadta láncát a klub új elnökének, Radnóti-Márton Beatrixnak, aki az ünnepségen azt mondta, már gyermekkora óta kíséri a „rotarys életérzés”.

Édesapja is rotarys, és a nagymamája is sokat jótékonykodott, ebben a szellemiségben nőtt fel. Tanulmányait a szegedi jogi karon végezte, de tanult az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és Dániában is.

Svájcban már 25 évesen egy nagy cég projektmenedzsere volt, amelynek köszönhetően bejárta a világot. 11 éve indította el vállalkozását, a EuropeFace modellügynökséget. Két gyermek édesanyja, valamint a szegedi Rotaract és a Rotary Klub Szeged Dóm alapító tagja.

Radnóti-Márton Beatrix tervei között szerepel a Rotary Gumikacsafutam rendezvények fenntartása. Továbbá szeretne olyan üléseket szervezni, ahol van gyereksarok, így miközben a szülők tárgyalnak, a gyerekek tudnak játszani.

Természetesen jótékonysági rendezvények is helyet kapnak elnöki koncepciójában: lesz él­ményséta, vacsoraest, árverés, csatlakozni szeretne a Rotary Adventhez, de karácsonykor kü­­lön is szeretne ajándékozni a klubbal.

A jótékonysági programok összes bevételét a nagy sikerű Gift of Life program támogatására fordítja a klub.