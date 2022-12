Hamis vád miatt emeltek vádat Szabó Bálint ellen – közölte pénteken a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség. A vádhatóság szerint a független önkormányzati képviselő hazudott, amikor azt állította, hogy az intézkedő rendőr megverte és a becsületét is megsértette. A korábbi ügyei miatt jelenleg is letartóztatásban lévő Szabó Bálint 2020. március 18-án Szegeden, az Anna kútnál bénította meg a szinte teljes városi tömegközlekedést azzal, hogy elállta a villamossínen a forgalmat. Másnap megjelent a Szegedi Rendőrkapitányságon, ahol szóban, valamint a Legfőbb Ügyészségen, írásban is feljelentést tett. Ezekben állította a fentieket, azonban kiderült, hogy azokból semmi sem igaz. Ebben az ügyben a képviselő bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.