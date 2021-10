Kell a szájmaszk a védőoltáshoz

A koronavírus-járvány kitörése óta összesen 34 ezer 203 ember kapta el a fertőzést mostanáig Csongrád-Csanád megyében, a hivatalos vírustájékoztató portál szerint. A megye ezzel a közepesen fertőzöttek közé tartozik. Ez annak is köszönhető, hogy az oltásokat folyamatosan adják be az oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben is. Arra azonban ismét felhívták a szakemberek a figyelmet, hogy az egészségügyi intézményekben jelenleg is kötelező maszkot hordani, tehát aki oltakozni megy, annak vinnie kell magával a védőeszközt.

Az oltások felvétele különösen fontos, hiszen a koronavírus delta variánsa miatt több országban és hazánkban is újra emelkedik a fertőzöttek száma. A járvány mostani hullámában azonban nagy előny, hogy már van vakcina és a legtöbben fel is vették az oltást, amely a legerősebb védelmet jelenti a vírus ellen. A beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb. A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt. Viszont annak sem késő, aki még nem vett fel az oltást, ehhez mindössze regisztrálni kell, aki pedig már a harmadik adagot szeretné megkapni, annak időpontot kell foglalnia.