Később is benyújthatók a kifizetési kérelmek

Ezt ne hagyja ki! Aggályosak a baloldal adománygyűjtő akciói

A járvány miatt a borászati gépek, technológiai berendezések szállítása is több esetben csúszott, ezért az Agrárminisztérium egy újabb, későbbi időszakot is kijelölt a borászok számára kifizetési kérelmeik benyújtására. Eredetileg a beszerzéshez igényelhető támogatásra 2020 végén lehetett benyújtani a kérelmeket. A berendezések szállítását és beüzemelését azonban a szállítók több esetben nem tudták időben teljesíteni. Eredetileg a kifizetési kérelmeket június közepéig nyújthatták volna be az érintettek, ám a hatályba lépett módosítással ezt november 30. és december 21-e között is megtehetik az érintettek. Egy támogatási kérelemmel kapcsolatban továbbra is csak egy kifizetési kérelmet lehet benyújtani.