Több magyar érdekeltségű sportágban sorsoltak

A 23 esztendős kazah Szerik Temirzsanov személyében megkapta első ellenfelét a tokiói olimpia mezőnyének egyetlen magyar ökölvívója, Gálos Roland.

Az 57 kilogrammos mezőnyben induló Gálos ellenfele a 2016-os ifjúsági világbajnokság győztese lesz. A bajai olimpikon szombaton nézhet farkasszemet kazah riválisával, ha győz, akkor a Duke Ragan kontra Samuel Kistohurry párharc győztesével találkozhat szerdán.

Labdarúgás, Tokió. Rekordot döntött a női labdarúgás egyik legnagyobb ikonja, a brazil Marta. A 35 éves csatár a Kína ellen aratott 5-0-s győzelem alkalmával kétszer is betalált, ezzel pedig történelmet írt, ugyanis ő lett az első olyan játékos, aki egymást követően öt olimpián is gólt szerzett.

Marta mellett a 43 éves középpályás, Formiga is rekordot állított fel, ő lett az első olyan játékos, aki hét ötkarikás játékokon pályára lépett.

Tékvandó, Tokió. Sorsoltak a tékvandó sportágában is, ahol a hazánkat képviselő Salim Omar a második helyen kiemelt olasz Vito Dell’Aquila ellen kezdhet neki a küzdelemnek.

A 18 éves Európa-bajnok sportoló személyében 21 év után szurkolhatunk újra magyar versenyzőért tékvandóban olimpián. Salim Omar szintén szombaton vág bele a szereplésbe az 58 kilogrammos mezőnyben.

Vívás, Tokió. Szilágyi Áron, Szatmári András, és Decsi Tamás ellenfeleiről is lehullott a lepel a sportág sorsolása után. A kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi a japán Josida Kentóval vívhat először, Szatmári az iráni Ali Pakdamant kapta, míg Decsinek lesz a legnehezebb dolga, ő a világ- és Európa-bajnok német Max Hartung ellen léphet pályára először.

A sorsolással az is eldőlt, hogy nem jöhet össze a Szilá­gyi–Szatmári magyar álomdöntő a kiírásban, a két kardozó továbbjutása esetén már a legjobb nyolc között találkozhat.

Vízilabda, Tokió. Beköltözött az olimpiai faluba, és kipróbálta Tokió versenymedencéjét a magyar női vízilabda-válogatott. Az első edzésen először úgy nézett ki, osztozniuk kell a pályán az ausztrál válogatottal, ám később már a teljes medencét élvezhették a mieink.

Optimista hangulat jellemzi Bíró Attila csapatát, amely 26-án kezdi meg szereplését Oroszország ellen, míg később az Egyesült Államokkal, a házigazda Japánnal, valamint Kínával szemben ugorhat medencébe a verseny csoportkörében.