Megvan, ki lesz a 2022–2023-as idényben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzője: a szerb Alekszandar Sztevanovics (48) UEFA Pro-licence-szel rendelkezik, és január óta szakmai tanácsadóként segíti a klubot, a következő szezontól pedig vezetőedzőként irányítja a felnőtt csapatot.

Alekszandar Sztevanovics 1974-ben született a szerbiai Pancsován. Játékosként hazájában a Dinamo Pancsova és az FK Obilic Beograd csapatát is erősítette. Ezt követően hét éven át külföldön futballozott: megfordult Kínában, Romániá­ban, Cipruson, Bahreinben, valamint Örményországban is, ahol a Pjunik Jerevan csapatával bajnokságot és kupát is nyert.

2006-ban befejezte játékoskarrierjét, és még abban az évben megszerezte az UEFA A licencet. 2008-tól a szerb labdarúgó-szövetségnél dolgozott oktatóként, ezzel párhuzamosan pedig a szerb harmadosztályban volt vezetőedző a Dinamo Pancsova és a Zeljeznicar Pancsova együttesénél. Később másodedzőként segítette a Szuperligában szereplő Vozdovac csapatát. 2018-ban megszerezte az UEFA Pro-licence-t, két éve pedig a szerbiai UEFA A licence-es edzőképzés vezetője volt.