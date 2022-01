Huszonnyolc pontot gyűjtött, így a dobogó harmadik fokáról várhatja a tavaszi folytatást a megyei I. osztályban a Tiszasziget csapata.– Az előző félév az egyesület történelmének legjobb féléve, hiszen megnyertük a megyei kupát, és ezüstérmesek lettünk. A célunk persze hasonló volt idén is, de mivel odatette magát mindenki tavasszal, természetes volt, hogy kicsit hullámzott a teljesítményünk. Volt, amikor be kellett látnunk, nálunk jobb napot kifogó csapat ellen kaptunk ki, de volt fájó vereség is – összegzett Bernát Péter, a csapat játékos-edzője.

A kerettagok számára egy hét múlva kezdődik a téli felkészülés, amely egyelőre a hátsó gyakorlópályán zajlik majd. Tervben van ugyan egy nagy, műfüves pálya építése, de ez az idén várhatóan még nem készül el, ez pedig megnehezíti a munkát. A téli időszak programja még kialakulóban van, a klubcsapatok tornáján, a Saller-kupán biztosan játszik a csapat, és az FK 1899 Szeged, a Bácsalmás és a Végegyháza is szerepel a csapat ellenfelei között.

Ami a keretet illeti, mindenképpen szeretnének frissíteni a csapat összetételén Tiszaszigeten, ám az átigazolási időszak csak most kezdődött, így konkrétumok még nincsenek az ügyben.

A szigetiek az elmúlt öt szezonban négyszer is odaértek a dobogóra, a 2020-as, félbeszakadt bajnokságban álltak az ötödik helyen, de 2017 óta minden évben érem került a nyakukba: ezt a sorozatot pedig szeretnék folytatni az idén is.

– Kiegyenlítettnek látom a megyei I. osztályt, az első helyezett remek őszt futott, onnantól kezdve viszont van négy-öt olyan csapat, amely közül bármelyik odaérhet a dobogóra. Nekünk a pontvesztéseket kellene kijavítanunk, ha ez sikerül, akkor biztosan versenyben maradunk majd az érmes helyekért való küzdelemben – tette hozzá Bernát Péter.