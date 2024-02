Tizenhárom pontot gyűjtött eddig, és a tabella tizedik helyéről várhatja a tavaszi folytatást a vármegyei II. osztályban a Csanytelek. A csapat főképp hazai pályán teljesített jól, szoros meccsen maradt alul az őszi bajnok Sándorfalva ellenében is, míg négy győzelméből hármat is saját pályáján szerzett. Az első hat forduló után viszont csak három pontot szerzett. Igaz, volt még egy győzelem is ebben a periódusban, ám a Deszk elleni 1–0-ás sikert végül a vendégek óvása miatt törölték, és a meccs három pontja a Deszké lett.

– Ez alaposan megfogta a csapatot, hogy azt a három pontot elbuktuk, az egy nagy győzelem volt a pályán számunkra. Az utóbbi évek legjobb csapata jött össze erre a szezonra, és az első öt hely valamelyikét tűztük ki célul a szezon előtt. Ettől elmaradtunk az ősz folyamán, az idény második részében viszont szeretnénk úgy teljesíteni, hogy a hatodik-hetedik helyre odaérjünk – mondta lapunknak Bosánszki Mihály, a Csanytelek játékos-edzője.

A gárda már javában készül a szezon folytatására, a március 9-i bajnoki rajt előtt még két edzőmeccs vár a csanytelekiekre. A csapat a Mindszent II.-vel és a Hódmezővásárhelyi FC III. ellen gyakorol a tétmeccsek előtt. Ami a keretbeli változásokat illeti, egy távozója akadt a Csanyteleknek, Bárkányi Bence ugyanis a vármegyei I. osztályban érdekelt Balástyához szerződött.

A tavaszi szezon elején három olyan találkozó vár a Csanytelekre, amelyeken egyaránt nagy lépést tehet azért, hogy zárkózzon az előtte álló együttesekhez. Kezdésként ugyanis a Mártélyt fogadják, majd az UTC–Csongrád duó ellen folytatják a bajnokságot. Előbbi gárda bár a hatodik helyen áll, csak öt ponttal előzi meg a tizedik helyezett Csanyteleket.

– Sajnos hullámzó teljesítményt nyújtottunk az ősszel. Minden mérkőzés fontos lesz a tavasz folyamán, kiemelten a hazai találkozók, de minden alkalommal úgy lépünk pályára, hogy a győzelem a célunk – tette hozzá Bosánszki Mihály.

Így készülnek a tavaszi folytatásra a vármegyei II. osztály csapatai:

