13-7-es vereséget szenvedett a Hungerit

Női vízilabda OB I, 10. forduló. Budapest, Népliget, 100 néző. Vezette: Sándor, Madarasi.KASÓ – Kövesdi, Muzsnay, Huszti, Bujka 1, CSABAI 7, Gémes 2.Mihajlovics 1, Hajdú 1, Gerendás 1, Pőcze, Illés, Takács V.Béres Gergely.Lekrinszki – Szabó K. 1, Kudella 1, Mihály 1, Kádár, Mandics, KÖVÉR-KIS 3.Perez 1, Dömsödi, Czirbus, Korom, Dávid.Brávik Fruzsina.8/4, ill. 10/2.2/2, ill. -.Pőcze.Új vezetőedzőjével, Brávik Fruzsinával a kispadon sem sikerült meglepetést okoznia a Hungerit-Szentesi VK-nak a Ferencváros otthonában. A Kurca-partiak 13–7-es vereséget szenvedtek a fővárosban.Megszokott védekezésüket megváltoztatták a zöld-fehérek a mérkőzés elején, ezzel alaposan összezavarták a szentesieket. A magyar válogatott Csabai Dóra szállította sorozatban a gólokat, valamint az exszentesi Bujka Barbara egy ötméterest lőtt sikeresen, így az első negyedben már 5–0-t is mutatott az eredményjelző. Ezt követően megérkeztek a vendéggólok, egymás után Szabó Krisztina, Kudella Panna és Kövér-Kis Réka talált be. 5–3 után viszont ismét megduplázta előnyét a Fradi (7–3), majd az első félidő 7–4-gyel zárult. Noelia Mora Perez emberelőnyös találata után már 7–5-re felzárkózott a Hungerit-Szentes a harmadik negyed elején. Innentől viszont ismét hazai pillanatok következtek. Többek között a Bujkához hasonlóan exszentesi Gémes Alexa két góljával 11–5-re elhúzott a Ferencváros, eldöntve ezzel a leglényegesebb kérdést, a három pont sorsát. Az utolsó negyed kiegyenlített játékot hozott, de a két csapat közti különbség már nem csökkent, 13–7-es ferencvárosi sikerrel ért véget a találkozó.– Gyakorlatilag elengedtük a meccset az elején azzal, hogy 5–0-val indított a Fradi. Hiába kértem rögtön időt, megakasztott bennünket a hazaiak új védekezése, amire nem igazán készültünk, de másokat is megleptek már vele. Nem találtuk a ritmusunkat, de 7–5-nél visszajöttünk a mérkőzésbe, azonban ekkor ismét változtatott a Ferencváros, és újból magabiztos előnyt épített fel. Az érdemi munkát hétfőtől kezdjük a lányokkal, ekkor indul el az összecsiszolódás, hogy egy szemrándulásomból is tudják majd, mit szeretnék látni a vízben. Nem szomorkodhatunk sokáig, mert szombaton már egy papíron könnyebb mérkőzésen fogadjuk a Tatabányát.