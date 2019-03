16 órától online: Plock-MOL-PICK Szeged

Mirko Alilovic már egyénileg melegít.

Túl a sétán a MOL-PICK Szeged. Fotó: Süli Róbert

Alen Blazevic és Nik Henigman olvasással tölti az időt a reptéren. Fotó: Süli Róbert

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Plock, Orlen Aréna. Vezeti: Jorum, Kleven (norvégok).14.10-kor érkezett meg az Orlen Arénába a MOL-PICK Szeged. Nem ismeretlen a meccshelyszín, 2017 októberében már játszott is a magyar együttes, és nyert elég simán 33-27-re. Rossz hír a szurkolóknak, hogy Jonas Källman hátsérülése kiújult, így a svéd klasszis nem játszik, helyette Pedro Rodriguez került be a keretbe.Már minden játékos a szobában, 13.30-kor közös kávé, majd 14 órakor indulás az Orlen ArénábaNem volt nagy élet Plokcban, elég nagy volt a csönd vasárnap délelőtt, csak néhány kávézó volt nyitva. A sétáló utca, és a Visztula-partja szépen megújult. Rengeteg régi épületet újítottak fel, nagyon sokat fejlődött az évek alatt a 127 ezres Plock.Túl a sétán a csapat, már az utolsó taktikai értekezleten ül a keret. Minden rendben, 10 fok van Plockban, felhős az idő, de szerencsére nem esik az eső.Itt Plock! Szerencsésen megérkezett a csapat, csak kis csúszás volt, négy játékosnak (Sego, Sigurmannsson, Pedro, Zsitnyikov) csomagjai elkeveredtek a varsói reptéren, de nem volt nagy gond, 30 perc után meglett, így indulhatott a csapat. Már mindenki a szobájában, pihennek a játékosok. Vasárnap 9 órakor reggelivel indul a nap, húzós lesz a délelőtt, hiszen 16 órakor kezdődik a meccs, így az ebéd is korán lesz. Szerencsére mindenki rendben, a hangulatra nincs panasz.Hamarosan indul a gép Varsóba. Eddig minden rendben, nincs semmi késés, ez pedig több mint biztató, hogy rendben lesz minden az utazással.Már Budapest, a Liszt Ferenc reptér felé tart a csapat. 17.10-kor száll fel a gép, várhatóan 18.30-kor landol Varsóban. Este 20.30-ra van érkezés Plockba, ha minden kedvezően alakul.A délelőtti edzésen minden rendben volt, az utolsó taktikai simításokat végezte el Juan Carlos Pastor vezetőedző, és segítő, Marko Krivokapics és Nenad Damjanovics . Lengyelországban már nem lesz edzése a kékeknek, vasárnap délelőtt közös sétán, majd taktikai értekezleten vesz részt a társaság.

Bodó eredményes játékára nagy szükség lesz a Plock elleni első BL-meccsen. Fotó: pickhandball.hu

– Figyelni kell mindenre, hogy milyen terhelést kap ebben az időszakban egy-egy játékos, így a héten a taktikai elemek gyakorlása mellett lövőedzést is tartottunk – nyilatkozta a péntek délelőtti edzés után Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának mestere.A magyar bajnoki címvédő holnap 16 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, az első meccsen a lengyel Orlen Wisla Plock otthonában szerepel. Tét a legjobb nyolc közé jutás, a visszavágót jövő vasárnap rendezik az újszegedi sportcsarnokban.Ma délelőtt még Szegeden edzett a csapat, a közös ebéd elfogyasztása után a Szeged–Budapest–Varsó–Plock útvonalon érkezik meg a keret a meccshelyszínre. Várhatóan 20.30-kor már a szállodában lesz a társaság.12 MOL-PICK-szurkoló biztos, hogy ott lesz a lelátón, ennyien váltottak belépőt Szegeden. Plockról kellemes emlékei vannak a csapatnak, 2017 őszén 33–27-re nyert a Pastor-alakulat. Ezt az eredményt szívesen elfogadná most is mindenki.A lengyel gárda jelenleg a második helyen áll a bajnokságban, a 71 pontos Kielce mögött 62 ponttal. Szerdán este magabiztos győzelmet arattak hazai pályán, 29–16-ra verték a Kwidzyn együttesét.A jó hangulatra a Szegednél sincs panasz, a Veszprém legyőzése (25–23) erőt ad a folytatáshoz. Az biztos, hogy a vendégvédelemnek ismét nagyon stabilnak kell lennie, mert ez lehet a győzelem kulcsa.Néhányan kisebb sérüléssel bajlódtak, így Alen Blazevic kedden nem is edzett, szerdától viszont már gőzerővel készült.Marin Sego és Dmitrij Zsitnyikov számára különleges lesz a meccs, mindketten egykor a Plockot erősítették. Hazai oldalon biztos, hogy a kapus Borbély Ádám is kettőzött erővel készül, a magyar válogatott játékos 2017 decemberében sok borsot tört Szegeden a PICK orra alá, ekkor a Wisla 25–24-re nyert. Borbély nyártól a Tatabánya játékosa lesz, visszatér Magyarországra.– Kemény meccs lesz, biztos, hogy a Plock szeretne legyőzni bennünket. Komoly céljaink vannak a BL-ben, így csakis a sikerben gondolkodom – zárta mondandóját Pastor mester.A MOL-PICK Szeged lengyelországi tartózkodásáról a delmagyar.hu-n útinapló formájában számol be, a meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk.