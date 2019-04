17 éves szegedi szupertehetség Liu Shaolinékkal edzett a válogatottnál

Nógrádi Bence hatalmas motivációt kapott az élettől. Fotó: Török János

Nógrádi Bence 17 éves, tehetséges gyorskorcsolyás, a Tuti Korcsolyázó Közhasznú Sport Egyesület egyik büszkesége, a szegedi Piarista gimnázium tanulója. A suliban is ügyesen teljesít, 4,2 az átlaga, pedig nem egyszerű összeegyeztetnie a tanulást az edzésekkel.– Sokat tréningeztem Budapesten, hétfőn a válogatottal készültem, kedden és szerdán itthon voltam Szegeden, majd csütörtöktől ismét a fővárosban. Sokat tanultam az elmúlt egy évben, és ennek köszönhetően fejlődtem. Hatalmas élményt jelentett, hogy az olimpiai bajnok magyar váltó edzőpartnere lehettem többször. Nagyon kedvesen fogadtak Liu Shaolin Sándorék, hatalmas motivációt kaptam minden csapattagtól. Most pihenek, tanulok, találkozom a barátaimmal, három hét múlva kezdődik a felkészülés az új szezonra – nyilatkozta Nógrádi Bence.– Kiváló szezont tudhat maga mögött – vette át a szót Bence szegedi edzője, Tutrai Tamás –, az utolsó versenyén a junior Európa-kupán kiváló időket futott. A váltó tagjaként harmadik lett. Nagyon bízunk benne, hogy évek múlva ott lesz a téli olimpiára készülő magyar gyorskorcsolyacsapatban.Nógrádi Bence az említett Európa-kupa mellett az utánpótlás országos bajnokságon és a Danubia-kupán is kiválóan teljesített, több érmet is szerzett. Egy biztos, hogy a hamarosan kezdődő felkészülési időszak kőkemény lesz, így a pihenés most ráfér.