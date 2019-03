1 perc sem kellett az első találathoz: Hatvani István, az Algyő játékosa a forduló gólvadásza

Aki egy kicsit is késve ért ki az Algyő–Bordány megyei I. osztályú mérkőzésre, az rögtön lemaradt a gólok feléről: a hazaiak ugyanis már az első percben előnybe kerültek. Hatvani István valamennyire kárpótolta a szurkolókat, mert bő fél óra múlva újból betalált, így duplájával főszerepet vállalt a Bordány legyőzésében.– Az elsőnél Sebők László jó kiugratása után pöcköltem alá a labdának, és a kapu jobb oldalába lőttem. A második egy kontragól volt, egy pontrúgásnál fent maradt a Bordány, a jobbszélen felfutottam, majd Szil Zsolti észrevett, és egy átvétel után kilőttem a sarkot – emlékezett vissza a duplájára az algyői játékos.A 24 éves játékos az ősszel két gólt szerzett, most azonban két forduló alatt már túlszárnyalta ezt.– Most csatár voltam, nem pedig középső középpályás, ez a poszt jobban fekszik nekem. Remélem, hogy így tudom folytatni – mondta Hatvani István.A megyeegy címvédőjének sikerét megalapozta a korai gól, ennek a győzelemnek és a Tiszasziget vereségének köszönhetően pedig már csupán három pont a különbség a két csapat között a tabella első két helyén.– Talán jobban akartuk a győzelmet ellenfelünknél, jó hozzáállással játszottunk. Szerencsénk volt a Tiszasziget vereségével, döntőnek bizonyulhat a két hét múlva esedékes egymás elleni meccsünk. Figyelnünk kell, mert mi is belefuthatunk egy ilyen meccsbe, mint riválisunk, nem szabad elbízni magunkat – tette hozzá Hatvani István.