2021 szeptemberében új arénában játszik a PICK

Most már hivatalosan is megkezdődhet a visszaszámlálás. 2021 szeptemberében a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata már az új arénában játszhatja a meccseit. Ez már hivatalos, mindezt hétfőn Bardóczy Gábor, a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság kormánybiztosa jelentette be a Sport televízióban.– Szeged az elmúlt években bizonyította, hogy megérdemli az új arénát. A csapat, a szurkolók is egyre markánsabbak. Régóta várja mindenki a lehetőséget, amely most már valóssággá válik, méltó körülmények között játszhat majd a csapat. Vadonatúj aréna épül a Felső Tisza-parton, amelyben 2021 szeptemberében már Bajnokok Ligája-meccseket játszhatnak, és 8 ezer nézőt fogad majd be. Ez multifunkcionális lesz, mellette pedig egy kétpályás munkacsarnok is épül, amely össze lesz kötve az arénával.2022-ben Magyarország és Szlovákia rendezi a férfi kézilabda Európa-bajnokságot. A kontinensviadal egyik helyszíne Szeged lesz. Mellette Budapest, Debrecen, Veszprém, Pozsony és Kassa lesz a házigazda.A magyar kormány a szegedi aréna tervezéséhez és a munkálatok elkezdéséhez már biztosított 5 milliárd forintot. Az aréna építéséhez pedig 16,2 milliárd forintot biztosítanak.Ez a sportbarátoknak nagyon jó hír, így most már mindenki elkezdheti vágni a centit, végre méltó körülmények között játszhat a csapat.Videón megnézhető a bejelentés.