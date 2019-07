26 érmet hoztak el a szegedi evezősök az utánpótlás magyar bajnokságról, eredményesen szerepeltek a szatymazi dzsudósok

Bajnokok: Horpácsy (balról), Vörös, Kunstár S., Ambrus és Kozák. FOTÓ: NKM SZEGED

A fiatal cselgáncsozók Euroligájában a romániai Aradon szerepeltek a Szatymazi SE versenyzői.A klub eredményei, elsők: Zádori Panna (40 kg, U16), Godó Lívia (63 kg, U23), Lénárt Benedek (+90 kg, U18). Másodikok: Ábrahám Rafael (42 kg, U16), Kiss Máté (38 kg, U16), Erős Richárd (73 kg, U16), Tompa Péter (90 kg, U23), Lénárt Benedek (+100 kg, U23). Harmadikok: Nagy Boglárka (63 kg, U16), Túri Alex (73 kg, U16), Kónya Ádám (40 kg, U16), Balogh Marcell (66 kg, U16), Guba Levente (66 kg, U23).Cseh bajnokságot nyert a magyar U23-as férfi nyolcas, amelyben volt két szegedi is. Tevesz László tanítványai a racicei versenyen enyhe tolószélben nagyon jó, 5.35,802 perces idővel, magabiztos fölénnyel előzték meg ellenfeleiket, a többi között a hét cseh válogatottat felvonultató Dukla Praha csapatát is. A cseh bajnoki címet begyűjtő nyolcas tagjai: Kiss Norbert, Dobai Tamás, Szlovák Rajmund, László Péter, Kunstár Márk, Király Csaba, Hopp Márton Péter, Gerei Tamás, kormányos: Szalkai Ádám, közülük Király Csaba és Kunstár Márk tagja az NKM Szegednek.Huszonhat érmet szereztek az NKM Szeged VE evezősei a Velencén rendezett 120. utánpótlás magyar bajnokságon.A csapat összesen 3 arany-, 10 ezüst- és 1️1 bronzéremmel térhetett haza az ob-ról. A fiatalok közül az Ambrus Márk, Kunstár Simon, Vörös Bálint, Horpácsy Kristóf tanuló egység, a Király Miklós, Rakonczai Péter ifjúsági páros és a szintén tanuló Hajdú Márton is magyar bajnok lett.Az NKM Szeged versenyzőinek eredményei, aranyérmesek: Ambrus Márk, Kunstár Simon, Vörös Bálint, Horpácsy Kristóf, kormányos: Kozák Kristóf (tanuló 4., kormányos négypár), Király Miklós, Rakonczai Péter (ifjúsági kettes), Hajdú Márton (tanuló 3., egypár).Ezüstérmesek: Szabó Gábor (ifjúsági egypár), Király M., Szabó G., Dézsi Levente, Rakonczai P., korm.: Király Anna (ifjúsági kormányos négyes), Kallai Berta, Király A. (serdülő kettes), Keresztúry Fanni, Keresztúry Zsófia, Ludman Emma, Koltai Stefánia, Boldogh Lilla, Karácsonyi Réka, Farsang Dorka, Moór Nikolett, korm.: Pécsi Dávid (tanuló 4., nyolcas), Király M., Rakonczai P., Szabó G., Mihalovits András (ifjúsági négypár), Horpácsy K., Vörös B. (tanuló 4., kétpár), Bagdi Zénó (tanuló 3., egypár).Bronzérmesek: Kallai B., Király A., Lázár Eszter, Tóth Tamara (serdülő négypár), Kovács Péter, Kovács Sándor, Kósa András, Dézsi L. (serdülő négypár), Kovács P., Kovács S., Kósa A., Dézsi L., Virág Benke Nimród, Lukács Patrik, Sekhon Noel, Száz Máté, korm.: Szabó Zétény (serdülő nyolcas), Kunstár S., Ambrus M. (tanuló 4, kétpár), Boldogh L., Karácsonyi Réka, Farsang Dorka, Moór Nikolett, korm.: Kozák K. (tanuló négypár), Pálka Bálint (tanuló 3, egypár), Boldogh L. (tanuló 3, egypár), Király M., Rakonczai P., Kovács S., Kósa A., Szabó G., Mihalovits A., Dézsi L., Kovács P., korm.: Király A. (ifjúsági nyolcas), Bagdi Z., Hajdó M., Boldogh L., Keresztúry Zs., korm.: Kozák K. (mix tanuló 1–3, kormányos négypár), Daka Zs., M. Tóth Borbála, Seres Alexandra, Kósa N. (ifjúsági négyes), Ruzsiczki Szilárd, Hubai Nimród, Hajdú M., Kis-Szél Ábel, Pálka B., Pécsi Dávid, Masa Kristóf, Szierer Balázs, korm.: Csermák Péter (tanuló nyolcas), Kozák K. (tanuló 2, egypár), Szabó Tamás tanuló 2, egypár).Edzők: Dani Zsolt, Molnár Dániel.A spanyolországi Bellpuigban rendezték meg a hagyományos utánpótlás labdarúgótornát. Az eseményen Szeged Hungary néven vett részt három korosztályban is egy-egy csapat, amelyeknek keretét a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, a SZEOL SC, a Csongrád, a Baja és az MTK együtteseiből állították össze.A 2008–2009-es csapat ifjabb Dlusztus Imre vezetésével harmadik, a 2005–2006-os és a 2004-es korosztályok pedig egyaránt a második helyen végeztek a többek között spanyol tartományi válogatottak, valenciai akadémisták és andorrai korosztályos válogatottak alkotta mezőnyben.A SPORT XXI program keretében a nyári szünetben három edzőtábort tartanak két helyszínen a legjobb utánpótlás korú röplabdásoknak. Június 23. és 28. között Szegeden, a volt Lila iskola csarnokában volt a legelső összejövetel, ezt követően június 30. és július 5., majd július 7. és 12. között egy helyszínen, Gárdonyban folytatódott a válogató edzőtábor.A Szegedi Röplabda Sportegyesületből Nagy-Hegyesi Réka kapott meghívót az összetartásokra, aki a SzegedVolley Camp 2019 táborában is részt vett.A magyar leány U15-ös vízilabda-válogatott az oroszországi Kirishiben szerepel Európa-bajnokságon. A csapatnak négy szentesi tagja is van, három játékost és a szövetségi edzőt ad a Kurca-parti város. Két mérkőzésen van túl Magyarország, amelynek szövetségi edzője a Szentesi VK trénere, Győri Eszter, a játékoskeretben pedig a klubból ott van Mácsai Eszter, Mácsai Kata és Tóth Fruzsina. Az első csoportmeccsen Horvátországot 14–10-re győzték le. 9–9-ig kiélezett csata folyt a medencében, ezt követően viszont szentesi játékosok góljaival magabiztos sikert arattak Szilágyi Péter szövetségi kapitány tanítványai.A csoport második találkozóján a házigazda oroszokkal találkoztak Mácsai Katáék. Népes publikum előtt 18–12-re nyertek a vendéglátók, így a csoport élén végeztek, míg a magyarok a második helyen jutottak a mai negyeddöntőbe, ahol Szlovákia vagy Izrael vár a lányokra. A vereség után elismerően nyilatkozott Győri Eszter. – Elképesztően büszkék vagyunk a gyerekekre, népes orosz közönség előtt maradtunk alul egy jó iramú mérkőzésen. 10–10-re még feljöttünk, ezt követően viszont felőröltek bennünket a házigazdák. A továbbiakban ebből a játékból lehet és kell is építkeznünk.A Szentesi Vízilabda Klub pólósai közül Tóth Fruzsina egy gólt szerzett, míg Mácsai Kata és Mácsai Eszter nem talált be az orosz kapuba. A horvátok ellen Tóth és Mácsai Kata háromszor-háromszor, Mácsai Eszter pedig egyszer volt eredményes.