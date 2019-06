28 megyei érem az ob-n: a Haász SZUE lett az ifjúsági úszóbajnokság legeredményesebb klubja

Fábián Fanni négy aranyérmet szerzett: kettőt váltóban, kettőt egyéniben. Fotó: Derencsényi István

Az elmúlt két-három évben egyre egyértelműbbé vált: Csongrád megye úszósportja remek új generációval rendelkezik, tele vagyunk tehetségekkel. Az idei ifjúsági bajnokság volt ennek a legékesebb példája, hiszen több ígéretes sportoló még, több reménység pedig már a felnőtt korosztály előtti küszöbön van, és mindannyian megmutatták, mire képesek.A Haász SZUE 16 érmet (4 arany, 8 ezüst, 4 bronz), a Hód Úszó SE (2 arany, 2 ezüst, 2 bronz) és a NICS-HSÚVC (2 arany, 1 ezüst, 3 bronz) pedig 6-6 medált szerzett, régiónk versenyzői pedig összesen 50 A-döntős helyezést értek el.A szegediek el is hódították a legeredményesebb egyesületnek járó trófeát, ebben kulcsszerepe volt Fábián Fanninak, aki a Haász SZUE mind a négy elsőségéből kivette a részét, kétszer egyéniben, kétszer pedig csapatban. – Fanni mellett Fábián Milán és Ulrich Botond is olyan teljesítményt nyújtott, amellyel várhatóan ott lehet az ifjúsági Európa-bajnokságon – kezdte értékelését Gellért Gábor vezetőedző. – Mind a nyolc versenyzőnk túlszárnyalta a várakozásainkat, közülük öten idén búcsúznak ettől a korosztálytól, ami motiválta őket, illetve tudták: ha amerikai ösztöndíjat akarnak, kiemelkedő eredmények kellenek.Hazánk egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon a serdülőkorú Ugrai Pannát, aki a Hód Úszó SE színeiben már tavaly is indult ifjúsági ob-n, akkor a 4. hely volt a legjobbja. Most nagyot alkotott az idősebbek között: ötször állt dobogóra, kétszer a legmagasabb fokára. – Pannának eddig gondja volt a hajrával, ebben óriásit fejlődött, de nemcsak neki jár nagy gratuláció, hiszen Matejdesz Máté szerzett egy bronzot, és minden számban egyéni csúcsot ért el – emelte ki Máté Hunor, a vásárhelyiek trénere.A NICS-HSÚVC a hagyományokhoz híven remekelt váltóban, Szőke Zita pedig egyéniben is villogott, Ugraihoz hasonlóan öt érmet és két bajnoki címet szerzett. – Fő célunkat elértük, Zita ott lehet az Eb-csapatban. Több negyedik hellyel további érmekhez voltunk közel, gratulálok mindenkinek – nyilatkozta Bán Sándor vezetőedző.3. Ulrich Botond (Haász SZUE), 5. Hajagos Adriel (NICS-HSÚVC), 16. Sliz Bálint (Haász SZUE).12. Szabó Bálint (Haász SZUE).8. Zaka Maja (NICS-HSÚVC), 11. Csatlós Flóra (Szentesi Városi Úszó Club). Leány 200 m pillangó: 3. Fábián Fanni (Haász SZUE).5. Matejdesz Máté (Hód Úszó SE), 10. Sliz Bálint, 12. Pertich Zsombor (NICS-HSÚVC), 16. Farkas Balázs (NICS-HSÚVC).1. Ugrai Panna (Hód Úszó SE), 10. Forján Anna (NICS-HSÚVC).5. Fábián Bettina (Haász SZUE).2. Szőke Zita (NICS-HSÚVC), 6. Fábián Fanni, 9. Batta Orsolya (NICS-HSÚVC), 11. Pádár Nikolett (Haász SZUE).3. Fábián Milán (Haász SZUE), 9. Márki Zalán (NICS-HSÚVC).2. Haász SZUE (Ulrich Botond, Fábián Milán, Fábián Bettina, Fábián Fanni).1. Haász SZUE (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Pádár Nikolett, Balla Rebeka).2. Haász SZUE (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Szabó Bálint, Fábián Milán).1. Fábián Fanni, 4. Fábián Bettina.2. Fábián Milán.1. Ugrai Panna, 7. Szőke Zita, 13. Zaka Maja.5. Szőke Zita, 8. Batta Orsolya.3. Hajagos Adriel, 13. Ulrich Botond.1. Haász SZUE (Fábián Bettina, Pádár Nikolett, Balla Rebeka, Fábián Fanni), 5. NICS-HSÚVC (Szőke Zita, Zaka Maja, Forján Anna, Batta Orsolya).2. Haász SZUE (Ulrich Botond, Fábián Milán, Sliz Bálint, Szabó Bálint).2. Ugrai Panna, 4. Forján Anna (NICS-HSÚVC).13. Márki Zalán (NICS-HSÚVC).2. Sliz Bálint, 4. Matejdesz Máté.2. Fábián Fanni.1. Szőke Zita, 4. Fábián Fanni, 11. Batta Orsolya.12. Dohányos Annamária.4. Ulrich Botond, 9. Fábián Milán, 16. Pertich Zsombor.3. NICS-HSÚVC (Forján Anna, Pertich Zsombor, Hajagos Adriel, Szőke Zita), 8. Haász SZUE (Fábián Milán, Fábián Bettina, Szabó Bálint, Balla Rebeka).3. Haász SZUE (Ulrich Botond, Sliz Bálint, Szabó Bálint, Fábián Milán), 4. NICS-HSÚVC (Márki Zalán, Pertich Zsombor, Hajagos Adriel, Tót Csaba).1. NICS-HSÚVC (Forján Anna, Zaka Maja, Batta Orsolya, Szőke Zita).2. Fábián Milán, 8. Márki Zalán.3. Ugrai Panna, 15. Forján Anna.15. Márki Zalán.1. Fábián Fanni, 3. Szőke Zita, 12. Fábián Bettina.8. Szőke Zita, 9. Dohányos Annamária, 16. Zaka Maja.3. Matejdesz Máté, 5. Pertich Zsombor, 7. Sliz Bálint, 9. Farkas Balázs.2. Ugrai Panna.2. Fábián Milán, 5. Ulrich Botond.4. Fábián Bettina.