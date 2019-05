29 éves edzőként 3-szoros bajnok Marosán György

Nincs rá hivatalos adatunk, de nagy valószínűséggel magyar rekord lehet, hogy Marosán György még be sem töltötte a harmincat, mégis háromszoros bajnok edző a női kézilabda NB I/B-ben. Állandó segítőjével, a szegedi származású Farkas Józseffel már specialistának számít a másodosztályban, hiszen a Szeged KKSE és a Kecskemét után Szombathelyen is élvonalba jutást ünnepelhetett a számunkra is ismerős páros.Első két állomásuknál rögtön kiesett az NB I-ből a csapatuk, így Marosán álma egyértelmű: szintet szeretne lépni, és végre bennmaradni a legjobbak között.– Az első és a másodosztály között anyagilag is óriási különbség van, így ez nem csak rajtunk múlik, de azt látom, hogy Szombathelyen nagyon komoly a támogatás – kezdte beszámolóját Marosán György.– Szombathelyen 1975 óta nem volt élvonalbeli kézilabdacsapat, a városvezetés is mindent megtesz az ügyért, és nagyon komoly bázisra építhetünk, hiszen több mint 300 fiatal kézilabdázik a klubnál. 650 szurkoló zsúfolódott össze az utolsó meccsünkön az egyetemi csarnokban, közülük sokan még idegenbe is elkísértek minket, óriási erőt adtak. Úgy tűnik, itt minden adott lehet a bennmaradás kiharcolásához, izgatottan várjuk a következő szezont – mondta a tréner.Mindezt egy nagyon fiatal, 20 éves átlagéletkorú együttessel érte el, amely veretlenül, mindössze egy döntetlennel végzett az élen. A végül második helyen végző, szintén szépen menetelő Nemzeti Kézilabda Akadémia végig nyomás alatt tartotta a szombathelyieket.Ha már fiatalság: a mindössze 29 éves szakember már nagyon rutinosnak számít, hiszen az első és másodosztályban több száz bajnokin irányította csapatait. Karrierje Szegeden indult, amire mindig szívesen emlékezik.– Nem sok klubvezetés vállalt volna be olyan döntést, amivel engem akkoriban támogattak, hiszen 21 évesen már edzőként kaptam szerepet, ami végül bajnoki címmel és NB I-es szerepléssel végződött. Örökké hálás leszek az SZKKSE-nek, és persze a városban mindenkinek, aki akkoriban segített nekem, rengeteget jelentett.Később biztosan kamatozik majd, hogy már ilyen fiatalon ennyi tapasztalatot szerezhettem, és ezt sosem felejtem el a város sportéletének. Battonyáról származom, de még most is szegedinek vallom magam, és persze amikor lehet, ellátogatok a városba, így a borfesztivált sem hagyom ki – árulta el Marosán György.