˝2 év után először voltam elégedett magammal˝ - Olasz Anna az ob-duplázás után a vb-szereplésre hajt

Széles mosolya és a karjára került tetoválása mindent elárul: nyugodtan várja olimpiai álma megvalósítását.

Fotó: Karnok Csaba

Az elmúlt években Olasz Anna mindig nyugodtan nyilatkozott nekünk, ha szóba került az olimpia. El sem tudjuk képzelni, hogy ehhez milyen önfegyelem, vagy inkább milyen tudatos mentális felkészülés kell, hiszen a Haász SZUE klasszisa peches volt ez ügyben. A londoni és riói kvalifikációról is épphogy lemaradt, utóbbi ötkarikás játékokon végül szerepelhetett, de csak három héttel a verseny előtt tudta ezt meg, előre megtervezett felkészülés hiányában bravúr volt tőle a 14. hely. Most viszont eljött az a nyílt vízi szezon, amelyben végre valóra válthatja álmát: „hagyományos" úton, egy évvel az olimpia előtt bebiztosíthatja helyét a tokiói magyar csapatban.Ehhez két lépcsőfokot kell megmásznia: hétvégén a világkupa Seychelle-szigeteki állomásán biztosíthatja be helyét a kvalifikációs világbajnokságon, majd jöhet a mindent eldöntő vb Kvangdzsuban, ahol a legjobb tíz közé kell kerülni. Egy fontos lépést már megtett korábban, hiszen a dohai világkupán a legjobb magyarként ért célba a 21. helyen, második legjobb honfitársát, Sömenek Onon Katát tíz pozícióval megelőzve. Mindez azt jelenti, hogy a Seychelle-szigeteken legfeljebb kilenc hellyel kaphat ki magyar riválisától, akit egyébként a hosszútávúszó ob mindkét felnőtt számában magabiztosan megelőzött.– Akkor lennék nyugodt és elégedett, ha nem kellene számolni, és ezúttal is én lennék a legjobb magyar a női mezőnyben – kezdte a beszélgetést Olasz Anna. – Más világkupákon konkrét helyezéseket szoktam mondani célként, annak mindig örülök, ha egy ilyen vb-szintű mezőnyben ott vagyok a legjobb nyolc között. Most viszont tényleg „csak" a vb-kvalifikáció elérésére koncentrálok. Az esélyeket és a formámat tekintve nem lehet probléma, de ilyen tét mellett egy ilyen sportágban egyáltalán nem mehet biztosra az ember, meg kell harcolnom a vb-indulásomért – hangsúlyozta az Európa- és világbajnoki ezüstérmes úszó.Ha már a jó forma szóba került: Olasz Anna olyan teljesítménnyel hangolódott az év legfontosabb nemzetközi versenyeire, amelyre régóta vágyott. Az idei hosszútávúszó medencés országos bajnokságon 5000 és 10 ezer méteren is felnőtt bajnok lett, ez volt élete első ilyen duplázása a medencés ob-n.– Mindig is szerettem volna kétszer a dobogó tetejére állni, de a futamok közti kevés szünet miatt valahogy sosem sikerült a két elsőség megszerzése egy ob-n. Most összejött, ez is mutatja az állapotomat. A 2017-ben szerzett Universiade-aranyérem óta nem éreztem ilyet, két év után először voltam elégedett magammal. A tavalyi Eb-n elért 11. helyem nagy csalódás volt számomra, és nem hiszem, hogy ezzel túl szigorú lennék magamhoz, hiszen a vébén erősebb mezőnyben kell majd a legjobb tíz közé kerülnöm. Idén ez össze is jöhet, mindent elkövetek érte – tette hozzá a szegedi olimpikon.Lassan másfél éve már, hogy az Egyesült Államokból hazaköltözött a Haász SZUE sportolója, idén pedig Szegedre igazolt litván párja, Tadas Duskinas is – e két körülmény a lehető legjobbkor alakult ki, legalábbis mi ezt látjuk rajta.– Igen, a mindennapokban is érezhető rajtam ez a változás, kiegyensúlyozottabb vagyok. Még jobban tudok koncentrálni a sportra, és csak arra, nem pedig az elvárásokra. Ha úgy kelnék fel minden reggel, hogy idén most már tényleg meg kell lennie az olimpiai kvalifikációnak, akkor becsavarodnék. Szerencsére nincs így, és ennek két oka van. Egyrészt a már említett körülmények okozta nyugalom, másrészt pedig, hogy nem teherként, hanem motivációként fogom fel a célomat – mondta felkészülése pszichológiájáról Olasz Anna.