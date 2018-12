49. Az év sportolója díjátadó gála - ma este adjuk át a trófeákat - ÉLŐ

Idén 49. alkalommal díjazzuk Csongrád megye legjobb sportolóit.



Az év női sportolója, Szeged:

Kárász Anna az NKM Szeged négyszeres világbajnok kajakosa

Sörös Jenő, a Magyar Sportújságíró-szövetség elnökhelyettese



Nem semmi, amin átment 2017-ben, hogy 2018 már a remek eredményekről szóljon. Vállműtét és hosszas rehabilitáció után tért vissza idén az NKM Szeged kajakosa, és ez a visszatérés igen emlékezetesre sikerült. A válogatókon magabiztosan haladt a páros és a négyes szereplés felé: kis célokat tűzött ki maga elé, hogy végül nagyokat lépjen. A hazai válogatókon ott volt az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta nyomában, hogy aztán két hajóban is együtt haladjanak az aranyérmek felé. A világbajnokságon két számban, K2 és K4 500 méteren is aranyérmet nyert a portugáliai Montemor-O-Velhóban. Négyszeres világbajnokként kezdte meg tehát a felkészülést Simon Miklóssal, aki remek munkát végez vele. Az edzőtáborozás során dolgozott Szegeden, Budapesten is, majd tavasszal következik a meleg vízi edzőtábor.



- Boldogabb vagyok, mint tavaly ilyenkor, mert szuper szezonon vagyok túl. 2008-ban már volt szerencsém Szegeden versenyezni, nagyon örülnék neki, ha az ifjúsági után felnőttként is megtapasztalnám ezt az érzést itthon. Reggel még Pesten edzettem, délután Szegeden - nyilatkozta mosolyogva Kárász Anna.



Az év sportolója, Csongrád megye:

Korcsik Levente - NICS-HSÚVC

A díjat átadta: Kiss Máté, világbajnok ökölvívó



A szervátültetettek idei Európa-bajnokságán a NICS-HSÚVC versenyzője négy bronzérmet is szerzett, illetve egy-egy negyedik és ötödik helyezést is elért. A 2013-ban vesetranszplantáción áteső hódmezővásárhelyi úszónak tavalyról világbajnoki ezüstje is van, ezeket az eredményeket pedig úgy éri el, hogy közben a szegedi jogi karon tanul. Molnár Ernő 20 esztendős tanítványa a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségétől idén megkapta az Év Diáksportolója címet. Lapunknak azt nyilatkozta, hogy a világ legjobbja akar lenni, a következő vb-re az aranyért megy.



- Máté világbajnoki címe motiváció, de sajnos akkor biztosan tanultam. Idén már nem vár rám semmi, jövőre augusztusban kezdődik a versenyszezon - osztotta meg velünk Korcsik Levente.



Az év utánpótlásedzője, Szeged

Stricz Richárd, a Combat SC kick-box edzője

A díjat átadta: Szentgyörgyi Pál, Szeged alpolgármestere



Generációk nőttek fel úgy, hogy a Combat "D" SC-ben tőle tanulták meg a kick-box alapjait. Nem csak edző, hanem példakép is: az edzősködés mellett – idén is nyertek vb- és Eb-érmeket a tanítványok - folyamatosan fejlődik, tanul, így szerezte meg a közelmúltban az V. danját. Manapság inkább már a felnőttek munkáját irányítja, a díj főleg annak az életpályának szól, amely rengeteg gyereket indított el a sportág és a sikerek felé vezető úton.



- Jól eső érzés, hogy az újság mindig beszámol az eredményeinkről. Jó közösségünk van, mindenki megtalálhatja a hozzá illő csapatot. Jó hír, hogy felkerült az olimpia palettájára a kick-box, szeretnénk majd Szeged városát bajnokokkal megörvendeztetni majd a jövőben - tekintett a jövőbe Stricz Richárd.



Az év utánpótlásedzője, Csongrád megye:

Ádándi-Kiss Gyula, a Hód Úszó SE edzője

A díjat átadta: Gombár Gabriella, Délmagyarország kereskedelmi vezetője



Díjazottunk mindig hangsúlyozza: tanítványára most még jobban kell figyelni, hiszen alázatos munkával úgy robbanhat be az úszóelitbe, mint az elmúlt években Késely Ajna tette. Napjaink egyik legnagyobb úszótehetségéről, Ugrai Pannáról van szó, akivel edzője remek munkát végez, és ennek idén is meglett a gyümölcse. A Hód Úszó SE 14 éves reménysége az idősebbek között, vagyis az ifjúsági ob-n hat számban is döntőbe került, egyszer közel volt a dobogóhoz is, saját korosztályában pedig négy érmet, köztük két bajnoki címet szerzett a serdülő ob-n. A mindszenti versenyzőt több budapesti egyesület is csábítja, egyelőre azonban ragaszkodik Hódmezővásárhelyhez és az edzőjéhez, akinek munkáját nemrég a Magyar Úszó Szövetség is oklevéllel jutalmazta.



- Jó megtapasztalni, hogy az eddigi díjazottak szinte mind kötődnek az úszáshoz. Nem akármilyen motiváció, hogy Ugrai Pannának lehetek az edzője, óriási tehetség - mondta Ádándi-Kiss.



Az év utánpótlás fiú sportolója, Szeged:

Pápai Balázs, a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE versenyzője

A díjat átadta: Olasz Anna, a Haász SZUE világ- és Európa-bajnok úszója



Oklevél, 2018, ifjúsági olimpia. Amikor 12 éves lett, ezek a címszavak szerepeltek a tollaslabdázó születésnapi tortáján. Már akkor azért edzett és készült, hogy kijusson a világeseményre. Nemcsak megálmodta, meg is csinálta: kvalifikálta magát az idei ötkarikás játékokra. Az indonéz Didi Purwanto irányításával készülő sportoló 2016-os díjazottunkkal, Sándorházi Viviennel képviselte a magyar színeket a sportágban. A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE játékosa vegyes csapatban a negyeddöntőig jutott az ifjúsági olimpián. Az U19-es Európa-bajnokságon 17. helyen zárt, egyéniben és vegyes párosban pedig ob-aranyérmes lett, mindkét kategóriában hatszoros utánpótlás magyar bajnoknak számít.



- Nyolcéves koromig úsztam, kipróbáltam a jégkorongot édesapám után, de túl durva sportágnak találtam - tette hozzá Páapi Balázs az átvétel után.



Az év utánpótlás lány sportolója, Szeged:

Fábián Fanni, a Haász Szegedi Úszó Egylet úszója

A díjat átadta: Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosa



A tavalyi kontinensviadal után idén is Európa-bajnok lett az ifjúsági gyorsváltóval, de 2018-ban már felnőtt sikereket is elért. Két arany-, egy ezüst- és három bronzéremmel tért haza a rövidpályás országos bajnokságáról, a budapesti világkupán pedig felnőtt nemzetközi mércével is remek időket úszott, 200 méter gyorson az olimpiai bajnok Belmontét is megelőzte. Ezen felül még sok szép korosztályos ob-helyezéssel segítette a Haász SZUE egyesületét ahhoz, hogy idén a szegedi legyen Magyarország ötödik legeredményesebb úszóklubja.



- Következő célom az Európa-bajnokság. Decemberben pihenek, de januártól már indul a felkészülés. Több számra készülök, de leginkább a vegyesre - osztotta meg céljait Fábián Fanni.



Az év utánpótlás-sportolója, Csongrád megye:

Kudella Panna, a Hungerit-Szentesi VK vízilabdázója

A díjat átadta: Szabó Zoltán, BEK-győztes vízilabdázó



Díjazottunk mögött nem akármilyen nyár áll. A Szentes színeiben június elején megnyerte a serdülő bajnokságot, a pontvadászat gólkirálynője lett, miközben rendszeresen lehetőséget kap az OB I-es felnőtt csapatban is. Ezután jöttek a válogatott szereplések, hiszen a legendás Faragó Tamás irányította ifjúsági nemzeti csapat világbajnoki keretébe került, ahogy klubtársa, Dömsödi Dalma is. Az aranyálmot nem tudta megvalósítani a csapattal, de a hatodik hely is elismerésre méltó eredmény, amelyben 8 találatával kulcsszereplő volt. Ezzel nem volt vége a nemzetközi szezonjának, hiszen ismét egy klubtársával, Szabó Krisztinával együtt az U19-es Európa-bajnokságon is szerepelt, ahonnan csak egy elvesztett ötméterespárbaj miatt nem tudott bronzéremmel hazatérni.



- Remélem még ennél az idénynél is lesz jobb. Először kézilabdáztam, de a bokám és a térdem nem bírta. Öt éve már Szentesen pólózom Vásárhely után. Keményen dolgozom, hogy elérjem a céljaim - mondta Kudella Panna.



Jönnek a díjazottak!



19.43: meglepetés előadás a SILK csoport előadásában. A legmegfelelőbb szó a bemutatóra az akrobatikus kötéltánc lehet, 6-8 méter magasban. Nagy tapsot kapnak a szép bemutatóért.



- Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra is nagy megtiszteltetés itt lenni. Nem sok közöm van a sporthoz, ha valakinek mondd valamit, én a Kapca mögött nőttem fel, ott szerveztünk focitornákat, ott szereztem első élményeim. Felnéztem azokra már akkor is, akik sportoltak - nyitotta meg ezekkel a szavakkal a gálát Kovács Tibor, a Lapcom Zrt. vezérigazgatója, aki egy 100 éves újságból olvasott fel, rámutatva, hogy már régen is fontos volt lapunk számára a sport.



- Érezze jól mindenki magát, a sok izzadtság után pihenjen mindenki ezen a gálán, köszönjük a szponzoroknak a támogatást - zárta.



19.38: kezdünk!



19.35: megérkeztek a vendégek, miután elfoglalták a helyüket, kezdődhet a gála.



19.30: labdarúgás, kézilabda, vízilabda, kosárlabda, úszás, fallabda, cselgáncs többek között. Valószínűleg nincs olyan sportág, amelynek a képviselője ne lenne itt.



19.25: közel 180 vendéget várunk ma este, akiknek már a jelentős többsége megérkezett. Itt van Sörös Jenő, a Magyar Sportújságírók-szövetségének az elnökhelyettese, Kárász Anna, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata és Nagy Péter többek között.



19.20: üdvözöljük olvasóinkat a Hungi Vigadóból, ahol hamarosan elkezdődik a Délmagyarország 49. Az év sportolója díjátadó gálája.



Lapunk immár 49. alkalommal adja át az év legjobb Csongrád megyei sportolóinak járó trófeákat, amelyet idén is a CE Glass készített el.



Gálánkat a Lapcom Zrt. vezérigazgatója, Kovács Tibor nyitja meg. Ismert vendégekben nem lesz hiány, itt lesz velünk többek között Hüttner Csaba, a Magyar Kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, valamint a Csongrádi megyei sportéletet meghatározó klubok is képviseltetik majd magukat.