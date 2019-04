5 gólból négyet neki köszönhet a Deszk: Major László a forduló gólvadásza

Két hete még tippelt a megyei I. osztály mérkőzéseire lapunk hasábjain, most viszont már abszolút a futball játszotta a főszerepet. A Deszk támadója, Major László négy gólt rámolt be a Móravárosi Kinizsinek az 5–0-ra megnyert találkozón.– A félpályáról kiugratták a jobbszélsőnket, Gyenizse Kristóf beadását fejeltem be az elsőnél. A másodiknál egy hosszú indítás után elfektettem a védőket, majd a hosszúba passzoltam, a harmadik ismét egy beadás után született: elém csorgott a labda, visszahúztam, majd bepasszoltam, a negyediket pedig szintén egy centerezés után szereztem – emlékezett vissza a mesternégyesére Major László, aki a pontot az i-re szombati teljesítményével az ötödik góllal tette fel, ugyanis az ötödik deszki gólnál ő jegyezte a gólpasszt.A 27 éves csatár elmondta: győzelmükhöz nem férhetett kétség, hiszen bár csak a 37. percben szerezték meg a vezetést, de addig is több ziccer adódott előttük, a hazaiak csupán pár kontrából tudtak veszélyeztetni.A Deszk csatára így 15 gólnál jár az idényben, de legalább négy gólt már igen régen, közel három éve szerzett. 2016 májusában rúgott öt gólt a Tömörkénynek, azóta két alkalommal jutott mesterhármasig, de ebben az idényben ez volt a második meccs, amikor egynél több találatot jegyzett.– Nem volt probléma számomra, hogy ki rúgja a gólt, vagy hogy mennyit rúgok, a csapat érdeke az első. Ami segíthetett most, hogy sok beadás érkezett, ez pedig az erősségem, hogy ezekre jól érkezem. Hozzáteszem, nagyon jó idő is volt, közel tíz fok, és egy picit csúszott is a fű, ez számomra az ideális futball- idő. A móravárosi pályát egészen jól rendbe rakták – tette hozzá Major László.