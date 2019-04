60 és kapu a Tiszára: születésnapjára gyűjti a régi fotókat a szegedi vízitelep

Ünnep a vízitelepen. Hatvan éve szolgálja a sportokat. Fotó: NKM Szeged

Hatvanéves a szegedi vízitelep. Bár egy épületet nem igazán szoktak felköszönteni, ám az NKM Szeged teljes joggal kivételt tesz az otthonával. Több generáció nőtt fel ugyanis a Felső Tisza-parti létesítményben.– Egy pályázat címe volt: Kapu a Tiszára. Ez valóban igaz a vízitelepre, de ennél azért sokkal többet jelent – mondta Petrovics Kálmán, az NKM Szeged klubigazgatója. – A kilencvenes évekig ez volt a grund, itt találták meg a fiatalok a szabadság érzését, a közösséget, itt érezhették, hogy bármit megtehetnek, és el lehet jutni a csúcsra, külföldre, barátságokhoz. Ez az utóbbi két évtizedben már átalakult: a mai fiatalok rengeteg információt kapnak különböző irányokból a sportról, az élményekről, de a mostani vízitelepi közösség feladata ugyanolyan fontos, mint egykor volt. Kenderes, SZEAC-os, MHSZ-es, evezős: teljesen mindegy, hova tartozott a sportoló, de rendszeresen jártak a vízitelepre.A szakember elmondta, ezt a jubileumot lehet felhasználni arra, hogy megünnepeljék, mennyi minden, nemzeti jelentőségű események történtek, életcélok alakultak ki a vízitelepen.– A létesítménynek van történelme, jelene és jövője is, ezért is fiatalodik állandóan. Ha személyként kezelném a vízitelepet, azt mondanám rá, egy kedves nagypapa, aki gondoskodik az unokákról, akivel jó eltölteni az időt. Egy nagyon kedves partner és társ ahhoz, ha valaki önmagához következetes, és el akarja érni a céljait. Akadtak mélypontok, most éppen a szép időszakát éli a víztelep, ám mindig azt a funkcióját látta el, amelyért lejöttek az emberek: a sportolást – nyilatkozta Petrovics.A 60 éves jubileum alkalmából relikviák, lapát, oklevelek, fényképek érkeztek a klubhoz, amelyekből kiállítás nyílik a vízitelepen. A központi ünnepség június 29-én lesz a Hanzók Örs-emlékversennyel egybekötve.