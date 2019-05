6 gólból ötöt vállalt: K. Tóth Gyula, a Bordány játékosa a forduló gólvadásza

Magabiztosan győzte le a Zsombót a Bordány, a 6–1-es hazai győzelemmel végződött meccsen a bordányiak támadója, K. Tóth Gyula mindenféle gólt szerzett, méghozzá ötöt is. Fejjel, jobbal és ballal is betalált, megszerezve ezzel karrierje első nagypályás mesterötösét.–A Mórahalomban és a Tápéban rúgtam már négyet, de jólesett, hogy végre sikerült ötöt lőnöm – kezdte K. Tóth Gyula. – A csapategységnek köszönhető a győzelmünk, mert egy masszív Zsombót sikerült feltörnünk. Az első egy fejes volt, a másodiknál egy beadás után, közelről helyeztem el a kapus mellett. A harmadiknál Tóth Attila labdaszerzése után ketten vezettük a labdát a kapusra, önzetlenül lepasszolta nekem, könnyű dolgom volt. A negyediknél egy indítás után elgurítottam a kapus mellett, majd az ötödiknél egy oldalberúgás után elfektettem a kapust, és begurítottam – emlékezett vissza a bordányiak rutinos támadója.A meccs után ugyan poénkodtak vele a társak, hogy tegye el a labdát, ám ez csak vicc maradt.– Ez a meccs mindig a szívemben marad. Bordányban kezdtem a labdarúgást, itt is szeretném befejezni, ezért számomra különösen jó érzés, hogy itt sikerült mesterötöst szereznem – tette hozzá K. Tóth Gyula.A Bordány így ötödik, de hátránya csak négy pont a harmadik SZVSE-vel szemben.– Szeretnénk megcsípni a harmadik vagy negyedik helyet, de ez már nem csak rajtunk múlik – zárta K. Tóth Gyula.