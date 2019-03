7 lövésből 6 gól: a MOL-PICK jobbszélsője, Mario Sostaric remekelt a Veszprém ellen

Mario Sostaric kislányával, Avával ünnepelte a Veszprém elleni győzelmet. Fotó: Török János

Nem volt kérdés, hogy a hétvége sporthőse a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatából kerül ki. A magyar bajnoki címvédő 25–23-ra győzte le a Telekom Veszprém együttesét. A kékek sikeréből Mario Sostaric hat góllal vette ki a részét. A szlovén jobbszélső remekelt, egyetlen lövést rontott a rangadón.– Kiváló labdákat kaptam a társaktól – kezdte a beszélgetést Sostaric –, így csak arra kellett koncentrálnom, hogy a lövéseim jól sikerüljenek. Nagy önbizalommal játszottunk, a győzelemhez sokszor a szerencse is szükséges, a Fortuna pedig mellénk állt, a hajrában nagyon összeszedetten kézilabdáztunk.Az idei szezonban a Szeged kétszer is legyőzte a Veszprém együttesét. Ez komoly fegyvertény, ami erőt kell, hogy adjon a folytatáshoz.– Egy rangadó az rangadó. Mindig van tétje, nekünk pedig különösen fontos volt most, hogy nyerjünk. Az elkövetkező időszakban olyan meccsek várnak ránk, amelyek különös jelentőséggel bírnak. Nagyon jól védekeztünk, ez volt a döntő a meccsen. Sokat gyakoroltunk, végre csak heti egy meccsünk van, így van időnk készülni, ez ebben az időszakban nagyon fontos. Ami igazán örömteli, hogy a meccs hajrájában is magabiztosak maradtunk. Okosan és taktikusan támadtunk, váratlan helyzetekből sikerült gólt szereznünk.Vasárnap 16 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligájában az Orlen Wisla Plock otthonában lép pályára a MOL-PICK Szeged. A tét a legjobb nyolc közé kerülés, a visszavágót jövő vasárnap rendezik Szegeden.– Jó csapat a lengyel együttes, van miért visszavágni nekik, hiszen a tavaly nyári kaliszi tornán vereséget szenvedtünk tőlük, előtte pedig Szegeden is legyőztek bennünket. Csak egyetlen cél lebeg előttünk, hogy sikerüljön kiharcolni a továbbjutást, ez a következő feladatunk – zárta gondolatait Mario Sostaric.