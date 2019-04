9 fordulóra a feljutás: 2 pont a hátránya a Szeged-Grosics Akadémiának

Megnehezítik a dolgukat. Cigan (kék mezben) többnyire eredményesen harcol. Fotó: Török János

Kilenc forduló van hátra az NB III-as labdarúgó-bajnokságból. Ezalatt kell(ene) ledolgozni kétpontos hátrányát az éllovas Szentlőrinccal szemben a Szeged-Grosics Akadémiának a feljutás érdekében. A feladat nem lehetetlen, ám cseppet sem könnyű.Az eddigi 21 forduló nem volt diadalmenet, de a következő kilenc sem lesz az. Látható, hogy az osztály csapatainak célja az esélyesebb csapat(ok) ellen csak a vereség elkerülése – és ez még akkor is igaz, ha egy-két alkalommal összejön a váratlan, bravúros siker (lásd: Rákosmente ellen 0–1, Szekszárd ellen 0–1) vagy az iksz (Paks II. ellen 1–1, Iváncsa ellen 0–0). Ha tehetik, az ellenfelek 10 emberrel védekeznek, megszállják a kapujuk előterét, és onnan a fent védekező rivális ellen megpróbálnak kontrákat vezetni. A rangadókon is volt azért gond: a Dunaújváros 1–0-s legyőzése mellett három pontot szerzett Gyulán a SZEOL SC és a Szentlőrinc is... És ami szembetűnő: a négy vereség mindegyikét hazai pályán szenvedte el a csapat, amely az otthonától távol így még veretlen, a négy döntetlenje közül egy a hazai, három pedig idegenbeli.A Szeged-GA-nak ezekkel a körülményekkel kell megküzdeni, és ez hellyel-közzel sikerül is – ha máshogy nem, akkor egygólos győzelmekkel. A futball egyik örök igazsága, hogy az 1–0-s siker a legnehezebb, egyben a legértékesebb is. A Dabas elleni volt a Szeged-GA negyedik 1–0-s győzelme, illetve a 2–1-esből is van kettő, és mivel a csapat 13 sikernél tart, ez a különbség a hárompontos meccsek majdnem felét teszi ki.A hátralévő kilenc mérkőzés is hasonló izgalmakat ígér addig, amíg az első, görcsoldó gól meg nem születik. Vasárnap a Paks II. együtteséhez látogat a csapat, aztán fogadja a Kecskemétet, jön Hódmezővásárhelyre, megy hozzá a Kozármisleny, rangadót játszik Dunaújvárosban és rögtön utána Szentlőrincen, majd az Iváncsa látogat Gyulára, következik a SZEOL SC elleni városi derbi (május 26., 17.30), végül pedig a Honvéd II. elleni zárás. Négy rangadó, öt kötelező siker – ezalatt kellene előzni.1. Szentlőrinc 21 14 3 4 36 – 16 452. Szeged-GA 21 13 4 4 36 – 13 433. Dunaújváros 21 11 6 4 21 – 10 394. SZEOL SC 21 11 5 5 28 – 14 385. Honvéd II. 21 10 6 5 26 – 20 366. Dabas 21 8 6 7 22 – 24 307. Iváncsa 21 8 5 8 32 – 28 298. Taksony 21 8 4 9 24 – 26 289. Kozármisleny 21 6 9 6 22 – 18 2710. Rákosmente 21 6 7 8 21 – 25 2511. Kecskemét 21 5 9 7 27 – 28 2412. Pécs 21 5 8 8 19 – 26 2313. Szekszárd 21 6 4 11 12 – 24 2214. Paks II. 21 4 5 12 17 – 34 1715. HFC 21 4 5 12 14 – 33 1716. Makó 21 4 4 13 20 – 38 16