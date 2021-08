Csoportharmadikként a másodikkal találkoznak

Rengeteg játékvezetői fújással tarkított mérkőzésen Magyarország és Olaszország 5–5-ös döntetlent játszott a férfi vízilabdatorna utolsó csoportmeccsén. Szerdán a negyeddöntőben Horvátország ellen játszik a Märcz-csapat.

Fordult a kocka. Japán (16) és Dél-Afrika (23) ellen potyogtak a magyar gólok, míg a cso­­portkör zárómérkőzésén Olaszország ellen a kiállítások sorjáztak.

Spanyol, orosz játékvezető­páros fújta a találkozót. Az el­­ső másodperctől kezdve nem fukarkodtak egyik oldalon sem az emberelőnyök megítélé­sével, összesen huszonötöt ítél­­tek meg. Szerencsére azért Varga Dénes jó játékával 4–2-re és 5–3-ra is vezettünk, viszont az utolsó negyedben nem született magyar gól, olasz viszont kettő is, így a végén kihagyott emberelőny és a világklasszis Bodegas kihagyott ziccere – Nagy Viktor hárítása után még örülhetett is a magyar különítmény az egy pontnak.

A magyarok B csoportját Görögország, az A jelű hatost Spanyolország nyerte meg ne­­gyeddöntős ellenfelünk, Horvátország előtt.

Märcz Tamás: – Szerintem mi jóval közelebb álltunk a győzelemhez, ha a mérkőzés összképét nézzük. Nagyon tetszett a védekezésünk, és az a tűz is, ahogyan egymásért és a csapatért harcoltak a játékosok, ugyanakkor az emberelőnyös szituációk sajnos még mindig nem ülnek úgy, ahogyan én azt elképzelem. Ami a horvátok elleni negyeddöntőt illeti, egyik csapat sem jön majd feltett kézzel, és egyébként is két nagyon jól felkészített gárdáról van szó. A csúcsformát amúgy is a negyeddöntőre terveztük, ezért bízom benne, hogy két nap múlva már nem csak védekezésben, hanem a játék minden elemében ott tartunk majd, ahol szeretnénk.