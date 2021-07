Milák a legjobb idővel a fináléban; Hosszú az 1-es pályán döntőzhet

Milák Kristóf ismét szenzációsan úszott és a legjobb eredménnyel, ránézésre el sem fáradva jutott a 200 m pillangó fináléjába. Szintén ott úszik majd Kenderesi Tamás, aki élményszámba menő utolsó 50 métert produkált, az utolsó helyről a második pozícióba tempózva, összesítésben pedig az 5. időt elérve. Hosszú Katinkáért viszont izgulnunk kellett: saját középdöntős futamában csupán 5. lett, ám mivel a második futam gyengébb időeredményeket hozott, a hetedik helyen bekerült a fináléba 200 m vegyesen. Címvédőként az egyes pálya lesz az övé…

NŐI 200 M GYORS – ELŐDÖNTŐ

Az első elődöntős futamot az ausztrál Ariarne Titmus 1:54.82-es idővel nyerte – az olimpiai rekordtól csak kicsivel több mint egy másodperccel elmaradva. A szám másik esélyese, Katie Ledecky a második futamban ugrott a vízbe, lazább kezdés után, mintegy 80 métert követően állt az élre – végül majd’ egy testhossznyi előnnyel csapott a célba, ám 1:55.34-es idejével összesítésben harmadikként kvalifikált a döntőbe.

Az idő múlását mutatja, hogy a szám világrekordját még 2009-ből tartó olasz, Federica Pellegrini a 7. helyen került a fináléba…

FÉRFI 200 M GYORS – DÖNTŐ

Az első 50 után a hetes pályán úszó dél-koreai, Hvang Szun Vu állt az élre, aki a második fordulónál is őrizte ezt a pozíciót, sőt, még 150 után is élen fordult. Az azonban várható volt, hogy a hajrát nem fogja bírni, már a harmadik fordulónál is a nyakában volt a brazil Fernando Scheffer, illetve a két brit, Tom Dean és Duncan Scott. Végül Dean mindössze négy századdal, egy jobb benyúlással múlta felül honfitársát – az olimpiai bajnok idő 1:44.22 lett.

Végeredmény

1. Tom Dean (brit) 1:44.22

2. Duncan Scott (brit) 1:44.26

3. Fernando Scheffer (brazil) 1:44.66

4. David Popovici (román) 1:44.68

5. Martin Maljutyin (orosz) 1:45.01

6. Kieran Smith (amerikai) 1:45.12

7. Hvan Szun Vu (dél-koreai) 1:45.26

8. Danas Rapsys (litván) 1:45.78

NŐI 100 M HÁT – DÖNTŐ

Azt már tudtuk, hogy címvédés nem lesz: a 2016-os bajnok, Hosszú Katinka el sem indult a számban. Az olimpiai aranyhoz ezúttal új olimpiai csúcs kellett, sőt, az önmagában még nem is volt elég, hiszen az ezüstöt megszerző kanadai Kylie Masse is megjavította az amerikai Regan Smith mindössze egy napot élő rekordját. No de a lényegre kanyarodva: az arany 57.47-es idővel (saját idén júniusban úszott világcsúcsától csupán két századdal elmaradva) Kaylee McKeownhoz került. A legjobb idővel döntőbe jutó Smith harmadik lett a fináléban.

Végeredmény

1. Kaylee McKeown (ausztrál) 57.47

2. Kylie Masse (kanadai) 57.72

3. Regan Smith (amerikai) 58.05

4. Rhyan Elizabeth White (amerikai) 58.43

5. Emily Seebohm (ausztrál) 58.45

6. Kathleen Dawson (brit) 58.70

7. Kira Toussaint (holland) 59.11

8. Anasztaszia Gorbenko (izraeli) 59.53

FÉRFI 100 M HÁT – DÖNTŐ

A férfiaknál sem tudta olimpiai bajnoki címre váltani az elődöntők után legjobb idővel álló amerikai, nem mellékesen címvédő Ryan Murphy a négyes pályát. A döntőt az oroszok uralták, a világrekordot tartó Kliment Kolesznyikov fordult elsőként, a második ötvenen viszont lehajrázta őt honfitársa, Jevgenyij Rilov, aki mindössze két századdal, de nyert.

Végeredmény

1. Jevgenyij Rilov (orosz) 51.98

2. Kliment Kolesznyikov (orosz) 52.00

3. Ryan Murphy (amerikai) 52.19

4. Thomas Ceccon (olasz) 52.30

5. Hszü Csia-jü (kínai) 52.51

6. Hugo González (spanyol) 52.78

7. Mitch Larkin (ausztrál) 52.79

8. Robert Glinta (román) 52.95

NŐI 100 M MELL – DÖNTŐ

A legjobb idővel finalista Tatjana Schoenmaker már az első métereken élre állt, az első fordulóhoz háromtizedes előnnyel érkezett, és még jó 20 méterrel a táv vége előtt is vezetett – a két amerikai viszont nagyon jött, végül az előzetesen esélytelenebbnek tartott Lydia Jacoby (1:04.95) meg is előzte a dél-afrikait. A címvédő (és világrekorder) Lilly King ezúttal bronzzal kellett, hogy beérje.

Végeredmény

1. Lydia Jacoby (amerikai) 1:04.95

2. Tatjana Schoenmaker (dél-afrikai) 1:05.22

3. Lilly King (amerikai) 1:05.54

4. Jevgenyija Csikunova (orosz) 1:05.90

5. Julija Jefimova (orosz) 1:06.02

6. Sophie Hansson (svéd) 1:06.07

7. Martina Carraro (olasz) 1:06.19

8. Mona McSharry (ír) 1:06.94

Újabb díjátadók után folytatódott az úszóprogram, méghozzá jött a…

FÉRFI 200 M PILLANGÓ – ELŐDÖNTŐ

1. futam – benne magyarként: Kenderesi Tamás

Chad le Clos már az első forduló után majd’ egy testhossznyi előnnyel vezetett a mezőny előtt, világcsúcsrészidőn belül fordult 100 után is, miközben Kenderesi Tamás a 7. helyen állt. Le Clos a harmadik 50-en már kissé visszaesett, persze nem annyira, hogy a futamgyőzelme igazán nagy veszélybe kerüljön. De ami számunkra sokkal-sokkal fontosabb volt, Kenderesi utolsóként fordulva az utolsó 50 méterre szenzációsat hajrázott és végül csupán 11 századdal lemaradva a dél-afrikaitól (1:55.06) másodikként csapott a célba (1:55.17).

2. futam – benne magyarként: Milák Kristóf

Milák a legjobb idővel került a tizenhat közé, és bármilyen jól is kezdett Chad le Clos a másik elődöntőben, a magyar fiú még erre is rátett egy lapáttal az első két fordulón. A harmadik hossznak három tizeddel a világcsúcsrészidőn kívül vágott neki, de több mint fél testhossznyi előnnyel a mezőny előtt. Az utolsó métereken még tovább tudta növelni az előnyét, végül 1:52.22-es idővel, Michael Phelps 2008 óta élő olimpiai rekordjától csupán két tizeddel elmaradva, a tizenhatos középdöntős mezőnyből messze a legjobbként jutott fináléba.

NŐI 200 M VEGYES – ELŐDÖNTŐ

1. futam – benne magyarként: Hosszú Katinka

Hosszú Katinkát világcsúcstartóként (2015, Kazany), olimpiai csúcstartóként (2016, Rio de Janeiro), s nem mellékesen címvédőként szólították a medencetérbe a 200 m vegyes első középdöntős futamában. A 400 méteren címvédőként elért 5. hely után kifejezetten biztatóan alakult a 200, összesítésben a második legjobb idő volt az övé a 16 fős mezőnyben.

Hosszú a pillangó után negyedik helyen fordult az éllovas Jü Ji-ting mögött, háton feljött harmadiknak (míg az amerikai Alex Walsh állt az élre), mellen visszacsúszott ötödiknek, a fal is rosszul jött ki számára. Maradt a remény egy jó hajrára gyorson, ami nem jött össze, ötödikként csapott célba, 2:10.22-es időeredményével 65 századdal kapott ki a futamgyőztes Walshtól (2:09.57).

Úgy várhattuk a folytatást, hogy csak hárman előzhették meg a második elődöntős futamból…

De megúszta. Megúsztuk…



A második futamban az amerikai Kate Douglass 2:09.21-es idővel nyert (a legjobb is lett a 16-ból), mögötte bő három tizeddel maradt el a brit Abbie Wood, míg a harmadik helyen már nagyobb lemaradással, 2:10.59-cel csapott célba a másik brit, Alicia Wilson – ami azt jelentette, hogy háromszoros olimpiai bajnokunkat csupán ketten előzték meg innen.

A döntőben – címvédőként – az egyes pálya lesz majd Hosszú Katinkáé: surranópályáról kéne újfent maradandót alkotni.

