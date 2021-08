Szépen indították a hetet

Jól rajtoltak a magyar versenyzők a tokiói olimpia kajak-kenu-­versenyén, a hétfő dél­előtti előfutamokban érdekelt hét egység közül hat bejutott a középfutamba. A szegedi Kárász Anna szoros befutó után örülhetett, míg az algyői Kopasz Bálint simán vette az első akadályt K-1 1000 méteren.

Az új rendszer adta lehetőséggel élve több számban is két-két hajó képviseli a magyar színeket, az ötkarikás lebonyolítás szerint pedig az előfutamból nem lehet egyből a döntőbe kvalifikálni, az előfutam első, illetve második helyével azonban a középdöntő előtt megspórolható az úgynevezett reményfutam.A magyarok egy kivétellel él­­tek is ezzel a lehetőséggel. Női K-1 200 méteren Lucz Dóra szoros befutó után, célfotóval előzte meg ellenfeleit, míg Kárász Anna egy futammal később a második helyen ért célba.

– Ez egy nehéz első pálya volt, szokásos módon ilyenkor mindig jobban savasodok a pálya végén, ez így volt most is. A célba érkezéskor még nem tudtam, hogy megvan-e a továbbjutás, de nagyon boldog vagyok! A rajtom sem volt az igazi, valamiért nem tudtam úgy beállni a gépbe, ahogy szoktam. Kicsit más ez a rajtgép, két kis fémszerkezet van a belsejében, ami kicsit megzavart, de a középdöntőre igyekszem erre is felkészülni. Nem számítottam arra, hogy Portela ilyen gyors lesz, abban bíztam, hogy nekem egy kicsit jobban fog menni. Most inkább szembeszél volt, kevésbé zavaró, mint az oldalszél, remélem, holnap is jó szelünk lesz – nyilatkozta a szövetség honlapján Kárász Anna.

Hasonló volt a forgatókönyv férfi K-1 1000 méteren is, ahol a világbajnoki és Európa-bajnoki címvédő Kopasz Bálint fölényes győzelmet aratott, Varga Ádám pedig a német Jacob Schopf mögött a második helyen ért célba.

– Jó pálya volt, élveztem, dinamikusan tudtam menni, az időjárás is megfelelő. Nem voltak túl erős ellenfeleim, így könnyedén meg tudtam nyerni a futamot. A középfutam már izgalmasabb lesz, szerintem nekem kedvezni fog, hogy két óra különbséggel rendezik a középfutamot és a döntőt – értékelt az algyői származású Kopasz Bálint. (Kopasz Bálint azóta elhozta az aranyat – A szerk.)

A K-2 500 méteren címvédő, ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta is futamgyőzelemmel mutatkozott be. Bodonyi Dórával alkotott egységüknek csak a hátát nézhette a mezőny, de Csipes Tamara és Medveczky Erika is megnyerte előfutamát.

A nap során egyetlen magyar egységnek nem sikerült bejutnia a középdöntőbe: a fiatal Adolf Balázs, Fejes Dániel kenu kettes előbb hetedik, majd a reményfutamban negyedik lett 1000 méteren, így kedden a B döntőben fejezi be olimpiai szereplését.

A hétfőn elkezdődött számok középfutamait és döntőit kedden rendezik.