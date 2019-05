A 9. percben: MOL-PICK Szeged-Vardar Szkopje 3-3

Korábban:

Bikaként kell küzdeni a 3B-nek, Bodónak (balról), Bánhidinek és Baloghnak. Pastor edző ad nekik lendületet. Hudi Dániel karikatúrája

Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Ha nem hiszünk a továbbjutásban, nem is érdemes pályára lépni. Nagyon megnehezítettük a dolgunkat Szkopjéban, de hiszem, hogy képes ez a csapat a bravúrra hazai pályán. Sokat gondolok már a vasárnapra. Utolsó Bajnokok Ligája-meccsemet játszom hazai pályán a MOL-PICK Szeged színeiben, biztos, hogy komoly érzelmeket vált majd ez ki belőlem. Sok nagy csatát megéltem itt az évek alatt, és szeretnék méltóan búcsúzni, ami ebben az esetben a továbbjutás lenne.

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezeti: Raluy, Sabroso (spanyolok).Alilovic - Sostaric, Maqueda, Bombac 1, Bánhidi, Zsitnyikov 1, Källman. Csere: Gaber, Balogh, Canellas, Sigurmannsson 1/1.. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Miloszavljev - Skube 1, Siskarjov, Kristopans 1, Kalaras, R. Ferreira, Gyibirov. Csere: Karacic 1. Vezetőedző: Roberto García Parrondo.Hétméteres: 1/1, ill. -.Kiállítás: 2, ill. 2 perc.Zsitnyikov talál be, 3-2. Kalarast kiállítják. Karacic talpról, 3-3.Bombac pattint a hpsszú alsóba, 2-2. Alilovic! Kristopans lövését védi.Kristopans átlövésből, 1-2.Skube előtt nyílik a fal, 1-1.Sigurmannsson hétméteresből, 1-0.Bombac góljába fújnak bele a sporik. Zsitnyikov kínaira Källmannak, Miloszavljev véd.ismét Zsitnyikov ront, most Källmannak ad rossz passzt a szélre.fülsüketítő hangulatban támadnak a vendégek, Kristopans ugrik fel, Maqueda a lövőkezénél fogva rántja le, két perc. Källman szerez labdát, visszazár a Vardar.a PICK kezdi a meccset, Zsitnyikov ütközik, kidobja a labdát a pályáról, jöhet a Vardar.kezdődhet a mérkőzés!a játékosok a pályán, az EHF himnusza közben a szegedi szurkolók a két csapat színeiből kirakott kartonlapokat emelnek a magasba, kék-fehér, fekete-piros, ezzel utalva a két tábor baráti viszonyára.hamarosan kezdődik a bemutatás, a szegedi szurkolók azonban már tíz perccel a meccs előtt fantasztikus hangulatot teremtenek, amire az 50 Vardar-szimpatizáns is azonnal reagál.a csapatok beszaladtak az öltözőbe a mezekért, valamint egy utolsó gyors megbeszélésre. Az újszegedi sportcsarnok megtelt, a kapu mögött néhány szék üres, ők az állóhelyeket választották inkább az ülők felett.megvan a harmadik továbbjutó. Majdnem sikerült a párizsi csoda, 34-24-es kielcei veresége után a PSG ma már 32-20-ra is vezetett, végül "csak" 35-26-ra győzött, így búcsúzott a BL-től, a Kielce utazhat Kölnbe.tegnap már két hely elkelt a kölni négyes döntőbe. A Barcelona és a Veszprém otthon is győzött a Nantes, illetve a Flensburg ellen, így kiharcolta a továbbjutást.a szkopjeik keretében nincs változás az első meccshez képest, Parrondo mester továbbra sem számíthat Christian Dissingerre és Vuko Borozanra. Előbbi már elfoglalta helyét a lelátón.Juan Carlos Pastor vezetőedző nem számíthat a mai meccsen horvát válogatott védekező specialistájára, Alen Blazevicre. Az ő helyére Pedro Rodríguez került a keretbe.megérkezett a pályára a szegedi együttes, már kb. ezer szurkoló a csarnokban, akik óriási hangzavart csapnak miközben Bodóék köszöntik őket kifutva.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahova percekkel ezelőtt megérkezett csapatbuszával a MOL-PICK Szeged. Már ekkor 200 szurkoló fogadta a játékosokat és a szakmai stábot, sorfalat állva nekik.A szurkolók üzentek a csapatnak, a MOL-PICK Szegednek, többek között egy Muhammad Ali-idézetet is említettek, amely így hangzik: „A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik."A szegedi szurkolók a szombat délelőtti edzés végén meglepték a csapatot, adtak erőt a vasárnapi meccsre.31–23-ra kapott ki az első meccsen a magyar együttes az észak-macedón Vardar Szkopje ellen. Nyolc gól komoly előny, szegedi szempontból komoly hátrány.– Nem tettünk le az álmunkról – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged spanyol mestere –, arról, hogy idén ott legyünk a kölni négyes döntőben. Iszonyat nehéz dolgunk van, de csak erre a meccsre készültünk. Periódusokra osztottuk fel a meccset, nekünk kell majd tempót diktálni, a Vardar biztos, hogy nem siet majd. Fontos lesz a védekezés, mert ha ez jól működik, akkor tudunk gyorstámadásokat vezetni. Mindenki átérzi a meccs fontosságát, egész héten így edzettünk, nincs olyan, hogy lehetetlen.Totális telt ház lesz a szezon utolsó hazai BL-meccsén. Minden jegy elkelt, így 3150 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot. 50 Vardar-drukker érkezik, a két tábor remek kapcsolatot ápol egymással, de a meccsen biztos, hogy nem lesz barátság. A nagy kérdés, hogy a két egykori szegedi, Skube és Gorbok miként tudja majd feldolgozni, hogy egykori csapatuk ellen kell most is harcolni. Szkopjéban jó hatással volt ez rájuk, de Szegeden más lesz a helyzet.Az is biztos, hogy a Vardar közönsége rendesen felpaprikázta a szegedi játékosokat, Jorge Maqueda a meccs után nem is adta oda a mezét egy helyi fanatikusnak, mert olyan sokszor bántották a meccsen, azt mondta, hogy ezt nem érdemlik meg.Sikerül-e ledolgozni a 8 gólos hátrányt? A héten mindenki erről beszélt, ezzel feküdt, ezzel kelt. Nem egyszerű feladat, sőt nagyon nehéz, de ha a Vardar tudott ennyivel nyerni, akkor az idén remek formában lévő PICK-nek miért ne sikerülne ez a bravúr?A csapatból Alen Blazevic hátsérüléssel bajlódik, így a kőkemény védő játéka kérdéses.A meccsről szöveges online tudósítással és képgalériával jelentkezünk, a találkozót a Sport 1 élőben közvetíti.