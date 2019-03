A BVSC nem kegyelmezett a Hungeritnek

BVSC–Hungerit-Szentesi VK 14–4 (5–0, 3–2, 2–1, 4–1)

Női vízilabda OB I, az elődöntőbe kerülésért, 3. mérkőzés. Budapest, Szőnyi úti uszoda, 100 néző. Vezette: Marjay, Várkonyi.

BVSC: Doroszlai – Illés 2, Farkas K. 1, Leimeter 1, KUNA 4, Máté 2, Gyöngyössy. Csere: Besszer, TAKÁCS O. 2, Farkas T. 2, Koncz, Kele, Alaksza. Vezetőedző: Petrovics Mátyás.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki – Szabó K., Mihály, Kádár, Mandics, Kövér-Kis, Hlavata. Csere: Füsti-Molnár (kapus), Czirbus, Dömsödi, Bocskay, Korom. Vezetőedző: Komlósi Péter.

Gól – emberelőnyből: 6/4, ill. 7/1.

Ötméteresből: 4/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Szabó K.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–0 a BVSC-nek.



Már egy döntetlen is elég lett volna a zuglóiaknak akik, azonban villámrajtot vettek, gyorsan eldöntötték a pontok, ezzel egyben a továbbjutás kérdését is a BVSC játékosai, akik a még a szokottnál is fiatalabb összeállítású szentesiekkel szemben szállhattak medencébe.



Komlósi Péter tanítványai tízgólos, 14–4-es vereséget szenvedtek, de tették mindezt úgy, hogy több kulcsemberére sem számíthatott a tréner, így például Perez és Kudella sem állt a rendelkezésére a budapesti mérkőzésen.