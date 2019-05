A csoport legjobbjai lettek: kimagaslott a mezőnyből a Szent Mihály korosztályos csapata

Bajnokok lettek a 14 éves szentmihályi lányok. Fotó: Szent Mihály se

A bajnokság végeredménye

1. Szent Mihály 14 12 1 1 89 – 10 37

2. Pécs 14 10 1 3 43 – 12 31

3. MLE-PMFC 14 9 0 5 56 – 23 27

4. Kaposvár 14 7 2 5 35 – 24 23

5. Kecskemét 14 5 2 7 36 – 46 17

6. Paks 14 5 2 7 26 – 63 17

7. Siófok 14 2 1 11 27 – 67 7

8. Dunaújváros 14 1 1 12 9 – 76 4

A leány U14-esek délnyugati csoportjában bajnok lett a Szent Mihály csapata. A háromnegyedes pályán zajló bajnokság utolsó, 14. fordulójában a szegediek az MLE-PMFC elleni hazai mérkőzésen 5–2-es győzelmet arattak. A versenykiírás szerint kétszer 35 perces mérkőzéseken, korlátlan cserékkel lebonyolított pontvadászat szezonzáró találkozóján már 5–0-ra is vezetett is a Szent Mihály, a vendégek innen szépíteni tudtak.A Szent Mihály nem csupán a legtöbb pontot, de a legtöbb győzelmet, a legtöbb rúgott gólt és a legkevesebb kapott gólt is a magáénak mondhatja, azaz minden főbb statisztikai mutatóban elsőnek bizonyult. A csoport gólkirálya a csapat játékosa, a 49 gólt szerzett Rabi Ramóna lett. A szabályok értelmében a bajnoki cím nem jár feljutással, ahogyan kiesni sem lehet a ligából.Labdarúgó leány U14, Délnyugati csoport, 14. forduló. Szeged-Tápé, vezette: Jáger István Attila (Faragó-Barát, Simicz).Gólszerzők: Rabi Ramóna (15., 26.), Lóky Anna (21., 24.), Mező Fanni (42.), ill. Bódis Lili (45.), Szabó Hanna (54.).Széll Szaffi, Teleki-Horváth Alexa, Kazi Diána, Fischer Márta, Ábrahám Anna, Hemm Karola, Tóth Luca, Papp Ildikó, Sólya Kamilla, Mező Fanni Veronika, Tóth Vivien, Rabi Ramóna, Suták Dorka, Polák Nikolett, Dezső Dorina, Tajthy Virág, Lóky Anna, Vajda Zsófia. Edző: Kazi László.