A derekegyházi Véró Alex adagja egy kiló marhahús: kell is, mert napi 200 mázsát is megemel

Véró Alex edzés közben. Fotó: Kuklis István

Eredménysor



2018-ban Véró Alex juniorként országos bajnok fekvenyomásban (összesen már 14 korosztályos ob-címnél jár), bajnoki második felnőttként bothúzásban, illetve felnőttként erőemelésben és junior fekvenyomás abszolút kategóriában, valamint kamionhúzásban, míg harmadik fekvenyomásban. Ezeken kívül fekvenyomásban junior világ- és Európa-bajnok is, az előbbi versenyen érte el a 220 kilogrammos új korosztályos országos csúcsot is.

Erőemelés, fekvenyomás, bothúzás, kamionhúzás. Ritka az olyan sportoló, aki ebben a négy szakágban egyaránt jó. Ám mi találtunk egyet: a derekegyházi Véró Alex (22) minimum országos bajnoki éremmel rendelkezik mindegyikben a juniorok között, és az sem egyedi, hogy valamelyikben a felnőtteknél sincs nála jobb.– A fő profilom a fekvenyomás és a bothúzás, de indulok többek között például erős emberek versenyén is – mondta Véró. – Mindig is szerettem a nagy súlyokkal dolgozni, és amikor az első időszakban a konditermeket látogattam, sokkal hamarabb kerültek elő a komolyabb tömegű tárcsák, mint másnál. Musztafa Imre és Szabó Ágnes sokat jelentett nekem abban, hogy így alakuljon a pályafutásom.Véró Alex Derekegyházon él, és Szentes mellett Szegeden, Békéscsabán és Orosházán is edz.– A nap nagy részében otthon vagyok, a községben pedig többnyire megismernek. Tervezem, hogy a háznál is lesz majd egyszer valamilyen erőfejlesztő kis sarok, hiszen még több versenyen szeretnék részt venni. Most az a célom, hogy a 2019-es junior tokiói fekvenyomó-világbajnokságon első legyek – nyilatkozta Véró.A fiatalember ételfogyasztása és edzésmunkája igazodik a testsúlyához, amely most éppen 168 kilogramm: egyedi.– A felkészülések alatt naponta egy kilogramm marhahúst fogyasztok, hozzá 30-40 dekagramm rizst, illetve zöldségeket. Mivel szakács a szakmám, ezért könnyen elkészítem magamnak az ételt, ha például sietek, akkor a húsgombócokat. Van, hogy változtatok csirkemellre vagy -combra, és abból is egy kilogramm a napi adag. Előfordul, hogy én készítem el a hétvégi családi ebédet is. Egyelőre még nem találtam olyan munkahelyet, amely mellett tudok edzeni, de remélem, hamarosan megoldódik ez a kérdés is – vélte Véró. – Az edzések? Naponta három óra kifejezetten súlyzós tréningekkel telik, ilyenkor feladatoktól függően 200 mázsát is megmozgatok. Nemcsak a fő izmokat erősítem, hanem a kisebbeket is, amelyeknek szerepük van a tartásban.Véró Alex idén még kétszer versenyez: szombaton Komáromban kamionhúzó-, december 8-án Beleden ruhás fekvenyomó-viadalon szerepel.