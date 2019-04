A dobogóért küzd a SZEOL SC

Az ősszel mutatott remek hajrát követően kezd újra összeállni a SZEOL SC játéka. Siha Zsolt csapata az idény első felének végén zsinórban négy meccset nyert meg, közte legyőzve a Dunaújvárost, a Szeged-Grosics Akadémiát és a Szentlőrincet is – így például utóbbi együttes öt vereségéből kettőt is a szegediek ellen könyvelhetett el.Mindez azonban egy picit döcögősebb tavaszi idénykezdetet hozott: az idei öt első mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni a SZEOL SC, viszont az elmúlt két játéknapon már másképp festett a szegedi gárda, amely két, kapott gól nélküli győzelmet aratott. Sőt, a Taksony ellen végre megérkeztek a gólok is, amivel talán a legnagyobb gondja akadt a gárdának, az idegenben lőtt öt gól az önbizalomnak is jót tehetett.Ha már lőtt gólok, a SZEOL SC ugyan nem számít a legeredményesebb csapatnak a ligában, ám az eddig szerzett 34 találaton több mint tíz labdarúgó osztozik, azaz jól látszik, szinte bárki képes lehet eldönteni egy-egy meccset, legutóbb a Dabas ellen például a belső védő Gajág Gergő állt közel a duplához.Ami pedig a jövőt illeti, várhatóan a Dunaújvárossal küzdhet majd a csapat a dobogóért, a riválissal május 19-én villanyfényes rangadót vív idegenben a csapat, majd egy héttel később jön a Szeged-Grosics Akadémia elleni derbi.Azaz ha az addigi négy meccse során (Paks II., Kecskemét, Hódmezővásárhely, Kozármisleny) tartani tudná pozícióját a gárda, várhatóan ezen a két meccsen dőlhetne el, hogy meglesz-e a dobogós hely – és ha igen, annak melyik fokára léphet fel a SZEOL SC a szezon végén, mivel jelenleg négy, illetve öt pont a hátrány az előtte álló Szentlőrinc, Szeged-GA duóval szemben.1. Szeged–GA 23 15 4 4 38 – 13 492. Szentlőrinc 23 15 3 5 40 – 17 483. SZEOL SC 23 13 5 5 34 – 14 444. Dunaújváros 23 12 6 5 27 – 13 425. Honvéd II. 23 10 6 7 27 – 24 366. Taksony 23 9 4 10 26 – 31 317. Iváncsa 23 8 7 8 35 – 31 318. Rákosmente 23 8 7 8 24 – 26 319. Dabas 23 8 7 8 23 – 26 3110. Kozármisleny 23 7 9 7 25 – 22 3011. Kecskemét 23 6 9 8 28 – 29 2712. Pécs 23 6 9 8 21 – 27 2713. Szekszárd 23 6 5 12 13 – 26 2314. Makó 23 5 4 14 21 – 39 1915. Paks II. 23 4 6 13 19 – 37 1816. HFC 23 4 5 14 16 – 42 17