A félidőben: Celje-MOL-PICK Szeged 16-18 - online

Pastor edző és segítője, Krivokapics a celjei kispadon. Fotó: Süli Róbert

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 11. forduló, Celje, Zlatorog Aréna, 4000 néző. Vezeti: Duarte, Ricardo (portugálok).Ferlin - Marguc, Jurecic, Beciri 2, Accambray 5/2, Horzen 1, Kodrin 5. Csere: Ovnicek 2, Sarac 1, Makuc 1, Vujovic 1, Anic,Alilovic - Sostaric 1, Balogh 1, Bombac 5, Bánhidi 3, Zsitnyikov 1, Källman 2. Csere: Blazevic, Maqueda 3, Sigurmannsson 4/2, Gaber, Canellas 2, Bodó 1,6, ill .12 perc4/2, ill. 2/244. perc: Beciri is 2 perc.Időt kért a Celje, de Blazevicset 2 percre kiállítják. Eladja a Celje.Alilovic könnyedén véd. Sostaric, 20-23.Újabb hazai labdavesztés, Maqueda, 20-22.Eladta a Celje, Bánhidi fordul, 20-21.Källman telibe Ferlint.Maqueda most kegyetlen, Beciri válasz, 20-20.Maqueda fölé. Makuc, 19-19.Hazai kapufa, Alilovic beleért. Vujovic tört be, 18-19.Alilovic véd, Maqueda üres kapura, kapufa.Bánhidi harcol ki hetest, Accambray 2 perc. Sigurmannsson, 17-19.Eladja a Szeged. Alilovic ziccert véd. Elrontják a szlovénok.Ferlin véd, Bánhidi szedi össze.A Celje kezdi a második félidőt. Accambray repül, 17-18.Bodó, mekkora gól, 16-18. Alilovic véd, marad a Celjénél. Alilovic ismét. Nincs több gól.Hazai hetes, Maqueda két perc. Alilovic véd, Sarac bevágja, 16-17.Horzen belemegy, Maqueda pedig a pipába, 15-17.Sigurmannsson mellé. Ovnicek, 15-16. Üres a kapu, Vujovic vetődve ment,.Sarac 2 perc. Az első hazai kis büntetés.Sigurmannsson szedi össze, 13-16. Kodrin tartja a lelket a hazaiakban, 14-16.Ovnicek tört be, 13-14. Canellas okos játékos, pattint, 13-15. Alilovic tolja ki.Canellas remek csel, 12-14. Bodó kap 2 percet. Nálunk a negyedik kiállítás. Időt kér a Celje.Elveszik a Szegedtől, Alilovic véd, majd Sigurmannsson a szélről, 12-13. Alilovic megint.Bombac, majd Kodrin, 12-12.Bodó rosszul passzol. Beciri beállóból, 11-11. Időt kér a Szeged.Ovnicek tört be, 9-11. Maqueda telibe a kapufát, Horzen, 10-11.Zsitnyikov vágja, be, Bombac labdát szerzett, 8-11.Elveszíti a labdát a Szeged, Ferlin lő, üres a kapu, fölé. Megúsztuk.Bánhidi préseli be, 7-9. Gaber megint 2 perc. A két portugál... Accambray tört be, 8-9.Eladja a labdát a Szeged. Újabb celjei hetes. Accambray, 7-8.Ferlin véd,. Hazai hetes. Accambray, 6-8.Gaber beállt, egyből 2 perc. Sostaric labdát szerzett.Kodrin kilép, jöhet a PICK. Bombac átlövésből, 5-8.Beciri beállóból, 5-6. Källman szintén beállóból, 5-7.Balogh csodás csel, 4-6.Elveszik a Szegedtől a labdát. Blazevic 2 perc, hazai hetes. Marguc, fölé!Alilovic véd, Bombac nagy átadása, Källman, 4-5. Vujovic mellé.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, 4-4.Ferlin véd, Kodrin ziccer, 4-3.Bombac vert meg mindenkit, 2-3. Kodrin Alilovic mellett, 3-3.Bombac szedi össze, 2-2. Kodrin telibe a kapufát.A Szegedé labda, Zsitnyikov elszórja. Kodrin a szélről, 2-1.Jó a blokk, marad a Szegednél a labda. Bánhidnél belemenés. Accambray, 1-0. Bánhidi beállóból, 1-1.A Szeged kezd. Kodrin kap sárgát.A PICK már az öltözőben. Szépen megtelt a szegedi szektor.Már mindkét csapat melegít. Eddig 30-40 szegedi a lelátón, de az egyik kapu mögötti szektor megtelik magyar szurkolóval.Már a Zlatorog Arénában a MOL-PICK Szeged. Mivel az EHF-nél ez a Hét meccse, így Mirko Aliloviccsal a melegítés előtt interjút készítettek. Pedro Rodriguez maradt ki a keretből, 17 játékos utazott Szlovéniába. Joan Canelles kisebb sérüléssel bajlódott, szerencsére a spanyol világbajnoknak nincs komolyabb baja, így vállalja a játékot.Jó hangulatban telt a séta. Nem volt "telt ház" Celje központjában, a sétáló utcán, nem sok helyi emberrel találkoztunk. A játékosok jót beszélgettek, szerencsére nem volt hideg, így mindenki kellemesen érezte magát. A poéngyáros ismét az izlandi szélső Stefan Sigurmannsson volt. Nem is gondolnák sokan, hogy ő termeli leginkább a vicceket. Megszokott dolog, hogy a séta végén a szálloda előtt Pastor edző tart egy lelkesítő beszédet. Most is így tett, motiválta a csapatot. Kiemelte, hogy nagyon fontos meccs következik. Egy pillanatra sem szabad kihagyni, végig figyelni kell, okosan, koncentráltan kell játszani. Veszélyes csapat a Celje, ezt már bizonyította az idei BL-sorozatban is.Ezután közös videózás következett. A kapusedző, Nenad Damjanovics ilyenkor Mirko Aliloviccsal és Marin Segóval külön elemzi az ellenfelet, csak a mezőnyjátékosok vesznek részt a Pastor-eligazításon.Délután 14.30-kor kávézás következik, majd 15 órakor indul a Zlatorog Arénába a MOL-PICK Szeged. Legközelebb már a meccshelyszínről jelentkezünk.Szép napot mindenkinek Celjéből! Felhős időre ébredt a szegedi csapat, amely már megreggelizett. Hamarosan sétára indult a társaság. Az 1873-ban alapított Hotel Európa közvetlenül a belvárosban található, így egy 30 perc sétán a központtal ismerkedhet meg a csapat. 11 órától már videózás szerepel a programban. Ilyenkor a legfontosabb részleteket emeli ki Juan Carlos Pastor vezetőedző.2019-ben az első BL-meccs következik 17 órakor. A Celje és a Szeged is vezeti hazája bajnokságát. A magyar együttes eddig minden meccsét megnyerte az NB I-ben, 18/18 a mérlege. A szlovénok viszont kétszer vereséget szenvedtek, legutóbb éppen szerdán, hazai pályán a nem túl acélos Trebjnétől kaptak ki, így a mérlegük 17 meccsen 15 győzelem. 30 ponttal állnak az élen, a Ribnica - Nik Henigman volt csapata - a második 27 ponttal, Mario Sostaric és Matej Gaber volt együttese, a Velenje 22 ponttal a harmadik.

Korábban írtuk

Várakozás



Mario SOSTARIC, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Egy Celje elleni meccs számomra mindig különleges. A Velenje játékosaként rengeteg nagy csatát megéltem, így most is különleges érzés lesz pályára lépni. Sohasem kellett a Celje ellen motivációt keresnem, most is így lesz.



Matej GABER, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Mindenképpen kiválóan kell védekeznünk hatvan percen keresztül, és minél több könnyű gólt kell szereznünk a remek védekezésünkből. Azt hiszem, ez lehet a győzelmünk kulcsa majd vasárnap a Celje elleni meccsen.



Dean BOMBAC, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Kemény harcot várok! A Celje otthon veszélyes csapat, ezt megtapasztalhatta már a csoportmeccsek alatt a német Flensburg és a francia Nantes is. Rendkívül gyors kézilabdát játszanak, ezt kell megakadályoznunk.



Nik HENIGMAN, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Okosan kell támadnunk, nem szabad elszórnunk a labdákat, mert ez az, amit a celjeiek szeretnének, hogy gyors kontratámadásokat vezethessenek, könnyű gólokat szerezhessenek. Győzelmet érzek és várok.

Szombat, 22 óra: Szerencsésen megérkezett Celjébe a csapat. 20.40-kor már a szállásra érkezett, majd vacsora következett. Jött a meglepetés, a három szülinapos, Nenad Damjanovics kapusedző, Bánhidi Bence és Jorge Maqueda egy-egy tortát kapott a csapattól. A MOL-PICK Szeged kórus elénekelte a "Boldog Szülinapot!, majd mindenki rávetette magát a tortára. Vasárnap 9 órakor van ébresztő, a reggeli után közös séta, majd az utolsó taktikai értekezlet szerepel a programban. 250 szegedi szurkoló ad majd erőt. Sokan megérkeztek már Celjébe, a legnagyobb csapat viszont vasárnap érkezik.Hamarosan Szlovéniában a csapat. Nagykanizsa után pihent 30 percet a MOL-PICK Szeged. Kötelező pauza volt, hiszen a buszsofőrnek, Vincze Róbertnek előírás a szünet. Még 175 kilométer, és Celjében a csapat.Így nyilatkozott a vasárnapi BL-meccs előtt Mario Sostaric, a Szeged szlovén válogatott játékosa.Lassan Budapesten a csapat. Szerencsére nincs nagy forgalom, a nap is süt. A játékosok nagy része alszik, azonban hátul hatalmas kártyacsata folyik. Ma ünnepli 24. születésnapját Bánhidi Bence. Még pénteken közösen ünnepelték barátjával, Bodó Richárddal és párjaikkal a szülinapot, és meglátogatták a kis Bodó Bencét.Irány Celje! A délelőtt edzést követően útra kelt Celjébe a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Várhatóan este kilenc órakor érkezik meg a szlovén városba. 17 játékos alkotja a keretet, vasárnap délelőtt jelöli ki a 16-os keretet Juan Carlos Pastor vezetőedző. Mindenki rendben, az esti Omega koncert miatt a Csonka gimiben gyakorolt a társaság.Minden edzése úgy indul a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának, hogy a játékosok egy kört alkotnak, miközben Juan Carlos Pastor elmondja, hogy mi lesz a foglalkozáson, illetve mit kér a játékosaitól. A tegnapi tréning nagyon más volt. A csapat összekapaszkodott, és a 10 éve tragikus körülmények között elhunyt veszprémi kézilabdázóra, Marian Cozmára emlékezett. Csend volt, senki sem beszélt, a magyar bajnoki címvédő méltó módon emlékezett meg a román játékosról.A Szeged ma még itthon edz, a közös ebéd után kel útra Szlovéniába, ahol vasárnap 17 órakor az év első Bajnokok Ligája meccsét vívja az RK Celje Pivovarna Lasko ellen.– A gyorsaság az erősségük – kezdte a beszélgetést Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged mestere. – Jó példa a Nantes elleni hazai meccsük, amikor a francia együttes simán vezetett, mégis döntetlen lett a végeredmény. Hajtós csapat az idei első BL-ellenfelünk. Fiatal csapat, így sokszor kerülnek hullámvölgybe, ezeket kell kihasználni. A védekezés döntő lesz. A Celje nyert nagy meccseket, legyőzték a Velenjét, de szerdán kikaptak Trebnjétől.A kékek eddig két meccset játszottak 2019-ben, mindkettőt a magyar bajnokságban. A Budakalászt 33–28-ra, a Balatonfüredet 33–22-re győzték le.– A szombati Budakalász elleni meccs után léptünk előre, főleg támadásban. A védekezésünkön viszont van még javítanivaló. Egész héten így edzettünk, sokat gyakoroltunk.Hatalmas erőt adhat majd a szegedi tábor. 250 MOL-PICK Szeged-szurkoló buzdítja majd a csapatot. Buszokkal, gépkocsikkal érkeznek a kék hívek a meccsre.– Egy klub erejét mutatja, hogy mekkora a szurkolótábora. A mienk évről évre nagyobb, nagyszerű érzés magunk mögött tudni a szurkolóinkat. Jó érzés volt pályára lépni a Balatonfüred elleni hazai meccsen, rengetegen jöttek el bennünket buzdítani. Örömmel hallom, hogy most Celjében is megtelik az egyik szektor. Jó így játszani, a klubért, a szurkolókért küzdeni.A szlovéniai túráról a delmagyar.hu Útinapló formájában számol be, a meccset szöveges online tudósításban közvetítjük.A Sport 1 élőben adja az év első BL-meccsét.