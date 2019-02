A félidőben HBC Nantes-MOL-PICK Szeged 13-11 - online tudósítás

25. perc: Emonet ziccer, üres a kapu, 11-9.

Maroknyi szegedi tábor Nantes-ban.

Rolleren a helyi szpíkere. Hangolja a közönséget. Fotó: Süli Róbert

A hét meccse az EHF-nél. Canellas (balról) és Balaguer nyilatkozik.

A Balkán-Magyarország lábtengócsatát a Balkán-válogatott nyerte. Fotó: Süli Róbert

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 13. forduló, Nantes, Palais des Sports de Beaulieu, 5500 néző. Vezeti:Horacek, Novotny (csehek).Bonnefoi -Balaguer 2, Delecroix, Pechmalbec 1, Claire 4, Nyokas, Rivera 8/4.Siffert (kapus), Lagarde, Tournat 2, Gurbindo 2, Feliho 1, Emonet 1, Lazarov 1, Vezetőedző: Thierry Anti.Alilovic - Sostaric 4/1, Maqueda, Henigman, Bánhidi 1, Källman 2, Bombac 3.Sego (kapus), Blazevic, Zsitnyikov 1, Sigurmannsson 4/2, Balogh, Gaber 1, Canellas, Bodó 2, Kaspárek.Juan Carlos Pastor.4, ill 10 perc.4/4, ill 5/3.45. perc: Rivera vágja be a szélről, Kaspárek 2 perc, 22-19. Maqueda harcol ki hetest.A jó öreg Claire remekel, 21-18. Bombac-válasz, 21-19.Bodó belemegy, Gurbindo, 20-17. Szegedi hetes, Sigurmannsson, 20-18.Eladják a franciák, Bombac fut végig, 18-17. Claire,. ebben benne van Alilovic, 19-17.Elveszik a Szegedtől.Källman, 17-16. Tournat fordult be, 18-16.Claire, 17-15.Bodó villan,16-15. Ennyi volt a csarnokban. "Úúúú!" Källman szerzett labdát, Bodó a kapusba.Claire tört be, 16-14.Jó blokk, Sostaric robog, 15-14.Megint Siffert, rohan a Nantes, eladják a labdát. Bánhidi hetest harcol ki, Sigurmannsson, 15-13.Siffert véd, majd hazai kapufa.Sostaric a rövidbe, 14-12. Elszórják a franciák. Nem Maqueda meccse eddig, eladja, Rivera az üres kapuba, 15-12.Tournet harcol ki hetest, Bánhidi 2 perc Rivera, 14-11.A Szeged kezdi a második félidőt. Eladja a labdát a PICK.Gaber fordul be, 13-11. Időntúli, jó a blokk. Félidő!Balogh lő, véd a kapus, a Szegedé a labda. Bodó sokkal fölé. Alilovic véd.Lazarov most laposan, 13-10.Alilovic véd, mégis hetest adnak. Jön Sego. Rivera, 12-10. Canellas telibe a kapufát.Sigurmannsson csodás gól a szélről, rendesen megtekerte, 11-10.Sostaric fut be, 10-9. Alilovic véd, Lazarov lőtt.Elveszik a Szegedtől a labdát. Sigurmannsson 2 perc+hazai hetes. Rivera10-8.Bodó az alsóba vágja, 8-8. Gurbindo tört be, 9-8.21. perc: Időt kér a Szeged.Eladja a sSzeged, Balaguer ziccer, 8-7. Először vezet a Nantes.Claire mellé.Tournat fordul be, 7-7. Zsitnyikov remek csel, hetes. Siffert a kapuban. Sostaric, kapufa.Remek figura, Sigurmannsson tisztán, 6-7.Eladja Bombac, Feliho, 6-6. Feliho 2 perc, Bánhidit tarolta le.Hazai hetes, Rivera, 5-6.Källman beállóból, 4-6. Időt kér a Nantes!Eladja a labdát a Szeged. Tapsol mindenki! Remek védekezés, szegedi labdaszerzés.Sostaric cseni el a labdát. Maqueda kapufa, Rivera bevágja a ziccert. 4-5.Bánhidi harcol ki hetest. Sostaric, bevágja, 3-5.Henigman újból 2 perc. Alilovic véd, Rivera bevágja, 3-4.Maqueda ront, Alilovic ziccert véd, Sostaric sokkal mellé. Pörgős kis perc.Alilovic véd, Pechmalbec vonalra lép.Pechmalbec beállóból, 2-3. Maqueda kapufa, de marad a Szegednél, Bombac, 2-4.Alilovic véd könnyedén. Zsitnyikov előtt nyílik szét a fal, 1-3.Bombac szerzett labdát, Källman ziccer, Claire meglöki, 2 perc+hetes. Sigurmannsson kapufa.Balaguer ziccerben, 1-1. Kallman kanyarodik fel, 1-2.Újból eladják a franciák.Bánhidi kap remek labdát, 0-1. Henigman kemény, 2 perc.A Nantes kezd. Eladják a hazaiak.Szól a PICK-induló, jön a Szeged, egyesével. Jorge Maqueda nagy tapsot kap, 3 évet húzott le a francia csapatnál.Lassan megtelik a csarnok, amelybe 5657-en férnek be. Már csak néhány szék üres.Ezt várja a meccstől a szakmai stáb: Juan Carlos Pastor és segítője, Marko Krivokapics Eddig mér nem sikerült a szegedi együttesnek nyernie idegenben a francia együttes ellen. Ezt a rossz sorozatot szeretné megtörni. Nem lesz egyszerű feladat, a tavalyi BL-ezüstérmes számára minden pontra szükség van a BL-csoportban, így biztos, hogy Thierry Anti alakulata kettőzött erővel harcol majd. Már a helyi szpíker hangolja a közönséget. Rolleren közlekedik, köszönt mindenkit, kezet fog, külön üdvözölte a MOL-PICK Szeged stábját.Üdvözlet a meccshelyszínről! Már a felújított nantes-i arénában a csapat. Remek idő van, itt nyugat-franciaországban tombol a tavasz. A szegedi együttes már az öltözőben, nehezen találták a helyiek a kártyát hozzá, így közel 3-4 perc várakozás után mehetett be a magyar együttes.Már edz a csapat. Mivel tegnap este csúszott minden, így Pastor edző döntött úgy, hogy legyen egy kis átmozgatás. Itt a mozgáson van a lényeg, mert Münchenben rengeteget ült a társaság. Bodó Richárd kapja rendesen az "ívet", mindenki a napokban megjelent számot énekli, Stefan Sigurmannsson lassan kívülről fújja a szöveget, ebben nagy segítsége Balogh Zsolt, aki rendszeresen tanítja.Sokan nem aludtak jól, de szerencsére ez az edzésen nem látszik, mert a felvezető lábtengócsata rendesen felpörgette a társaságot. A Balkán-Magyarország összecsapást a Mario Sostaric fémjelezte csapat nyerte 2-1-re, volt is tánc a végén.Az egyórás tréning után egy rövid taktikai értekezlet szerepel a programban, majd délután jön a meccs.

Korábban írtuk

Szerencsére a hosszú út ellenére jókedvű a szegedi csapat.

Bodó Richárd a várakozást játékkal tölti. Fotó: Süli Róbert

20.30: Megérkezett Nantes-ba a MOL-PICK Szeged. Kalandos út végén végre az Oceania Hotelben a csapat. A mai esti edzés elmarad, holnap délelőtt tart majd foglalkozást Juan Carlos Pastor. A hangulatra nincs panasz, mindenki átvészelte a hosszú utazást. 21 órakor vacsora, majd pihenő következik.Valójában már a szállodában kellene lennie a csapatnak. Jó hír viszont, hogy végre indul a gép, megkezdődött a beszállás.2017 után most, 2019-ben sincs szerencséje a nantes-i úttal, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának. Szegedről Budapestre, a Liszt Ferenc reptérre sima volt az út. A magyar fővárosból csak néhány perces késéssel indult tovább Münchenbe a csapat. A repülőgépen néhány honfitársunk meg is jegyezte, hogy 17.30-ra érnek majd a fiúk Nantes-ba, mert ezt olvasták a delmagyar.hu-n. Ez álom maradt...No ebből nem lett semmi. Késik Münchenből a gép, 16 órakor még két órát jósoltak, hogy talán akkor sikerül felszállni. Ez azt jelenti, hogy az esti edzésnek nagy valószínűséggel lőttek, így nem tud tréningezni a magyar bajnok.A játékosok hatalmas játékba kezdtek, óriási harcot folytatnak a telefonokon, csapatban játszanak. Jorge Maqueda tanul, séfmesteri vizsgájára készül, Alen Blazevic szokásához híven könyvet olvass, míg talán nem meglepő, Juan Carlos Pastor a laptopján egy meccset néz. Ő minden percet kihasznál, hogy ellenfeleket térképezzen fel.9.30-kor indult Szegedről, az újszegedi sportcsarnok elől a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Ekkor még mindenki mosolygós volt.