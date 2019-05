A félidőben: MOL-PICK Szeged-Telekom Veszprém 14-14

MOL-PICK Szeged - Telekom Veszprém - (-)

Férfi kézilabda NB I, bajnoki döntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezeti: Kurtagic, Wetterwik (svédek).

MOL-PICK Szeged: Sego - Sostaric, Maqueda 3, Bombac 1, Bánhidi, Zsitnyikov 1, Källman 2. Csere: Gaber 2, Canellas 2/2, Sigurmannsson 1, Henigman, Bodó 2, Balogh. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Telekom Veszprém: Mikler - Marguc 1, Nagy L. 2, Blagotinsek 1, Mackovsek, Terzic, Strlek 2. Csere: Lékai 3, Nilsson 1, Mahé 1, Nenadics 1, Ilics, Tönnesen 2. Vezetőedző: David Davis.

Hétméteres: 2/2, ill. 1/0.

Kiállítás: 10, ill 4 perc.



FÉLIDŐ



30. perc: szegedi labdaszerzés, Maqueda bevágja, Marguc azonban három másodperc múlva szépít, 14-13. Lékai egyenlít két másodperccel a félidő vége előtt, 14-14.



29. perc: Maqueda lő gólt, de ellépte a játékvezetők szerint. Pastor reklamát, sárga lapot kap érte.



28. perc: Bodó fölé.



27. perc: passzívnál Lékai lő gólt, 13-12.



26. perc: Nilsson, 12-11. Gaber válaszol, 13-11.



25. perc: Nagy az üres kapuba, 11-10. Időt kér Pastor. Bodó óriási gólt ragaszt a jobb alsóba, 12-10.



24. perc: Maqueda kap kétperces kiállítást. Eladja a Veszprém a labdát.



23. perc: Canellas hétméteresből 11-9. Strlek mellé ejt a szélről. Sostaric-kapufa...



22. perc: Lékai lövése bepattan Sego mellett, 10-9. Érik a hazaiaknál a kapuscsere.



21. perc: Nilsson labdát szerez, Nenadics támad, belemegy. Sostaric a szélről, oldalháló... Talán Mikler is beleért.



20. perc: Tönnesen mellé, Kallman rohan, Mikler kirúgja a labdát. Tönnesen lövéséről lemarad Sego, bosszankodik is, 10-8.



19. perc: Sego hárítja Ilics megpattanó lövését. Sigurmannsson a balszélről, 10-7.



18. perc: Canellas lövését kiüti Mikler. Tönnesen betalál, 8-7. Blagotinsek már a második büntetését szedi össze. Végre elsül Bodó keze, 9-7.



16. perc: Henigman beáll, rögtön kettő percet kap, hihetetlen. Sigurmannsson szerez labdát.



15. perc: Bombac a léc alá rendezetlen fal ellen, 8-6.



14. perc: Strlek a balszélről, 6-6. Zsitnyikov lövése a blokkról pattan be, 7-6.



13. perc: Gaber kettős emberhátrányban szerez gólt, 6-5.



12. perc: Bánhidi a keresztlécre kiszorított helyzetből, majd Maqueda megy bele a védőjébe. Mahé kap egyet, a döntő során először alkalmazzák a videóbírót, ezalapján Bánhidi piros lapot kap. Källman először sárga lapot, majd két percet kap. Másfél percig kettős emberhátrányban a Szeged, Sego véd!



11. perc: Källman gólja érvénytelen. Mahé találatát sem adják meg svéd sporik.



10. perc: Bombac talpról a kezek alatt, ragad a labda Miklerhez. Nenadics góllal köszön be, 5-5.



9. perc: Maqueda a rövid alsóba, 5-4.



8. perc: Bánhidi tűnik el a veszprémi falban, Mahé az üres kapba lövi a labdát, 4-4.



7. perc: Bánhidi nem tudja összeszedni a labdát. Zsitnyikovot ítélik szabálytalannak, két percet kap, a Veszprém pedig hetest, de Sego véd, majd a kipattanót belövi Strlek, 4-3.



6. perc: Blagotinsek beállóból, 4-2.



5. perc: Maqueda, 3-1. Sego véd, Källman indul, 4-1. Időt kér Davis. Parádés hangulatot teremtenek a szurkolók az újszegedi sportcsarnokban.



4. perc: labdát szerez a PICK, Källman rohan, 2-0. Nagy estében, 2-1.



3. perc: Blagotinsek szabálytalankodik Bombac ellen, két perc. Canellas bepattintja a hetest, 1-0.



2. perc: Lékai eladja a labdát.



1. perc: a Szeged kezdi a meccset, Maqueda átlövését Mikler tenyereli ki.



17.57: ünnepséggel folytatódik a ceremónia, 1997-ben Szegeden mutatkozott be az NB I-ben Nagy László, aki visszavonul, a mai az utolsó meccse, éppen az újszegedi sportcsarnokban. Vastaps szól neki, Kővári Árpád, Bartók Csaba és Juhász Levente búcsúzik tőle.



17.55: a hódmezővásárhelyi katonai fúvós zenekar játssza el a Himnuszt.



17.54: Jonas Källman vezetésével jönnek a szegediek is!



17.52: érkeznek a pályára a csapatok, először a vendégek.



17.48: a 2014-es EHF-kupa-győztes csapatot köszöntik, amely május 18-án öt éve nyerte meg a klub első nemzetközi trófeáját. Az akkori csapatból többek között Ilyés, Vadkerti, Lasica, Blazevic Tóth, Kekezovics, Czina, Vranjes és Ancsin is eljött a mai találkozóra.



17.45: a bajnoki arany reményében rengetegen érkeztek Veszprémből, mintegy 350-en. A szegediekkel valóságos hangpárbajt vívnak.



17.40: a veszprémi keretben több változás is van. Ernei Bence és Szűcs Bence személyében ezúttal két fiatal játékost is neveztek, valamint Manaszkovot Strlek, Gajicsot Marguc váltja a 16-os listán a csütörtökihez képest.



17.30: a szegedi szurkolók a Széchenyi térről indulva közösen érkeztek meg az újszegedi sportcsarnokba. Évek óta hagyomány ez már a szezon utolsó meccse előtt.



17.25: a csütörtöki első mérkőzéshez képest, egy helyen változott a szegedi keret. A nyáron Tatabányára igazoló Balogh Zsolt bekerült a keretbe, így a pályán búcsúzhat el a szegedi közönségtől.



17.00: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol egy óra múlva a bajnoki aranyért küzd meg a szegedi férfi kézilabdacsapat a veszprémivel. Az első találkozón 35-24-re nyert a Veszprém, így ma valószínűleg 12 gólos sikerre van szüksége a hazaiaknak a címvédéshez.