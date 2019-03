A félidőben: Tatabánya-MOL-PICK Szeged 14-13

Kaspárek melegít a rangadóra.

Főszerepben. Dean Bombac mostanában látott jó játékára nagy szükség lesz Tatabányán is.

Fotó: Kuklis István

K&H férfi kézilabda liga, 18. forduló, Tatabánya, 1000 néző. Vezeti: Bócz, Wiedemann.Bartucz - Vrankovic 1, Grigoras 2, Vujovics 4/2, Juhász 1, Bozovic 3, Rosta 2.Ilyés 1, Sipos, Borzas,Pásztor, Dénes, Nagy,Vladan Matics.Sego - Sostaric 2, Maqueda, Gaber, Bánhidi, Sigurmannsson 2/1, Bombac 1.Alilovic (kapus), Zsitnyikov 1, Bodó 2, Canellas, Balogh 4, Blazevic, Sunajko,Juan Carlos Pastor.4, ill. 2 perc.2/2, ill. 1/130. perc: Juhász tört be, 14-13. Sostaric ront. Ellépik a hazaiak, nincs tovább, félidő.Labdát szerzett a Szeged, Sostaric, 13-13. Kezdődik minden elölről.Bánhidi hetest harcol ki, Nagy 2 perc. Sigurmannsson, 13-12.Vrankovic ellépi.Borzas ellépi, Bartucz véd, marad a Szegednél. Balogh a hosszúba, 13-11.Canellas csúnyán mellé.Remek akció, Balogh, 13-10. Balogh szerzett labdát.Blazevic 2 perc. Rosta beállóból, 13-9.Rosta, majd Sostaric, 12-9.: Vrankovic, 11-7. Balogh válasz, 11-8.Bozovic 2 perc. Balogh mellé.Grigoras mellé. Bartucz véd.Bodó tört be, 10-7.Hazai hetes. Vujovics, 9-6. Eladja a Szeged, Vujovics robog, 10-6.Grigotras sokkal fölé, Gaber nem tudja megfogni, Vujovics ziccer, 8-5. Sunajko, bravó, 8-6.Balogh villan, 7-4, majd Bodó, 7-5. Időt kérnek a hazaiak.Sigurmannsson vágta be, ápolni kell, 7-3. Alilovic tolja ki.Grigoras, 7-2. Jön Alilovic.Maqueda kidobja a nézők közé a labdát.Bodót blokkolják, de marad a Szegednél.Bombac talpról, 5-2. Bozovic nagyon él, 6-2.Hazai hetes, Vujovics, 5-1. Időt kér a PICK.Bánhidit látják szabálytalannak.Bánhidit rántják le, nincs hetes. Maqueda találja telibe a kapufát, Bozovic nem, 4-1.Bozovic egy remek csel után,. 3-1.Újabb labdát szórt el a Szeged.Eladja a labdát a Szeged. Ilyés-bomba, 2-1.Vonalra lépnek a hazaiak.Zsitnyikov talpról, 1-1.A Tatabánya kezd. Grigoras átlövésből, 1-0.Nincs még telt ház. A szegedi tábor viszont már énekel, buzdítja a kedvenceket.Hazai oldalon a legnagyobb hiányzó Vladimir Vranjes, a Pick egykori beállósa. A bosnyák játékos térdsérülést szenvedett.Már mindkét csapat melegít. A Szegednél Jonas Källman nem tud játszani, a csapatkapitány hátsérülése nem jött rendbe.100 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot, a kék hívek az egyik kapu mögötti részen lesznek elhelyezve.Üdvözlünk mindenkit Tatabányáról. Szerencsésen megérkezett a MOL-PICK Szeged csapata. 18 órától következik a rangadó, a listavezető kékek, és a harmadik helyen álló hazaiak között.Itt egy videó a Turul madár emlékmű tövéből.Az idény legfontosabb időszakát kezdi el a MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata ma a Grundfos Tatabánya KC otthonában. Kezdődik a bajnoki hajrá, a tatabányai túra után fogadják a Veszprémet a K&H liga alapszakaszában, majd a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a lengyel Orlen Wisla Plock elleni dupla meccs, április első hétvégéjén pedig a magyar kupa négyes döntője következik Debrecenben.– Kemény találkozóra számítok Tatabányán, mivel a hazaiaknak remek csapatuk van, és a csarnokukban is rendszerint kiváló a hangulat. Mindig nehéz és izgalmas meccseket játszunk náluk, de sokat edzettünk, csak erre a feladatunkra koncentráltunk a héten – árulta el Juan Carlos Pastor, aki hozzátette, az e heti tréningeken jól dolgozott csapata, egyre nagyobb ritmusban játszott.Fontos lesz tehát, hogy lendületesen, jól kezdjen a MOL-PICK Szeged ma 18 órakor, mivel előző szezonbeli tatabányai vendégjátéka 24–22-es vereséggel zárult 12–8-as első félidő után. A 2018– 2019-es idényben viszont az újszegedi sportcsarnokban 34–27-re győztek Bodó Richárdék októberben.– Az első perctől az utolsóig 100 százalékosan koncentrálnunk kell – ezt már a csapatkapitány, Jonas Källman tette hozzá. – Amennyiben kiválóan kézilabdázunk majd, és maximálisan végrehajtjuk edzőnk utasításait, akkor győzhetünk, ellenkező esetben nem lesz esélyünk – folytatta.Fontos sorozatot indít a Tatabánya is, mivel a Szeged elleni bajnoki után kedden 18 órától már a Telekom Veszprémet fogadják a magyar kupa negyeddöntőjében, ahol a tét a négyes döntőbe jutás lesz. A PICK ezt már kiharcolta, a két rivális közül azonban egy biztosan elvérzik majd.A ma 18 órakor kezdődő Tatabánya–MOL-PICK Szeged NB I-es mérkőzésről a delmagyar.hu élő szöveges percről percre tudósítással jelentkezik a helyszínről.