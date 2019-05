A feljutásról dönt a derbi: lehetőségeket kínál az NB III utolsó előtti fordulója

Az utolsó hazai fellépésre készül a Makó (sárgában). Fotó: Török János

Ezúttal a harmadosztályban találkozik a SZEOL SC és a Szeged-Grosics Akadémia az SZVSE-stadionban: azonban ha a Szeged-GA ugyannyi pontot szerez, mint a Szentlőrinc, akkor biztosan feljut az NB II-be. A SZEOL SC még lehet második, így alaposan megkavarhatja még a kártyákat az utolsó forduló előtt. A delmagyar.hu élő, szöveges online tudósítással számol be a szegedi rangadóról.– Nem számítanak az eddig történtek, sem a tabella. Szeretnénk szépen búcsúzni a közönségünktől, bár a mi oldalunkról igazán komoly tét a presztízsen túl nincs. A tabella elején álló csapatokkal szemben jól szerepeltünk, ezt szeretnénk megőrizni – mondta Siha Zsolt, a SZEOL SC edzője.– Minden labdáért megküzdünk vasárnap. Szeretném kérni a szurkolókat, hogy minél többen jöjjenek ki a meccsre, és legyenek ők a tizenkettedik játékosunk. Szeged büszke lehet, hogy két ilyen csapata van, amelyik a dobogón végez – nyilatkozta Joao Janeiro, a Szeged-GA edzője.A Hódmezővásárhelyi FC bár legutóbbi két meccsét megnyerte, mégsem lehet boldog, hiszen már kiesőként utazhat a Pécshez.– A PMFC jelentősen megerősödött a télen, bravúr lenne a részünkről a pontszerzés. Nem változik a koncepciónk, továbbra is a helyi fiataloknak adunk lehetőséget, várhatóan lesznek debütálóink – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője, akinek keretét továbbra is sújtják a sérülések, ami meghatározhatja az összeállítást.Ebben az idényben utoljára lép pályára saját pályáján a Makó, az ellenfél a biztos bennmaradó Kozármisleny lesz.– Szép búcsút vennénk a közönségtől, emelt fővel szeretnénk elhagyni a pályát. Katasztrofális féléven vagyunk túl, szeretnénk azoknak is lehetőséget adni, akik eddig kevesebbet játszottak és bátor, támadójátékot nyújtani – mondta lapunknak Magyar György, a Makó játékos-edzője.